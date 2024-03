Juan González Marruecos, seleccionador femenino de rugby: "Hay que ganar el Europeo"

Cris Blanco: "La etiqueta de favoritas no nos añade presión"

El seleccionador nacional de rugby femenino, Juan González Marruecos, aseguró que afrontan el Campeonato de Europa, que arrancará el sábado en Sitges (Barcelona) ante Portugal, con la meta de volver a ganar el cetro continental, un objetivo compartido por la jugadora Cris Blanco, que asegura que ser favoritas no es ninguna presión añadida.

"Hay que ganar el Europeo. No solo porque sea una cuestión de la exigencia que tenemos con nosotras mismas, sino también porque la ganadora es la que jugará el play-off ante el sexto del Seis Naciones, probablemente a finales de junio, que da acceso al segundo nivel del WXV y facilitaría mucho la clasificación al Mundial", señaló el seleccionador en rueda de prensa.

Para González Marruecos, este "no es un Europeo más". "Es el primer paso para conseguir clasificarnos para el Mundial de Inglaterra 2025, que es donde queremos estar", añadió.

En cuanto al primer rival en este Europeo ,en un duelo inédito contra Portugal, aseguró que ver a las lusas en el Campeonato de Europa es "muy buena noticia". "Significa que hay otra selección que está creciendo, y por lo tanto lo hace el rugby femenino y la competición continental", celebró.

"De hecho han ganado a Suecia, así que es un equipo que está mejorando el nivel, le hizo un partido competido a Holanda también. Se están desarrollando no sólo como selección, sino también en la liga doméstica de rugby XV, ahora con dos/tres equipos peleando por el título", valoró.

España, que en este torneo va a por su undécima corona continental, la séptima consecutiva, es claramente favorita. Pero, sobre esa presión de partir con el cartel de favoritas, la capitana Cristina Blanco lo tiene claro: "Al grupo de jugadoras las etiquetas no nos añaden presión".

"Queremos hacer el trabajo, mantener nuestros estándares altos. Dentro del equipo no estamos notando ninguna presión. Sabemos lo que tenemos que hacer, cómo queremos jugar y de lo que somos capaces. Queremos dar nuestro mejor juego en cada uno de los partidos", manifestó Blanco.

En cuanto a la derrota del pasado sábado ante Sudáfrica, reconoció que "las derrotas siempre pesan". "Somos deportistas y nunca nos gusta perder. Pero la evolución del equipo es clara, y puede verse. Desde hace un par de años cuando empezamos este nuevo ciclo, hemos crecido y seguimos creciendo mucho. Cada vez estamos más cerca de donde queremos estar", aseguró.

Las Leonas han podido entrenar esta semana con Canadá, cuartas clasificadas en el último Mundial disputado en Nueva Zelanda en 2022. "No tenemos muchas oportunidades como esta. Entonces, cuando se nos presenta a nosotras, nos encanta. Se vive con un poco de nervios al principio, pero intentamos sacar lo mejor de nosotras. En cada entrenamiento damos siempre el máximo, pero tener de oponentes a las cuartas del mundo te hace sacar un plus. Ha salido muy bien y ha sido una experiencia competitiva muy positiva", reconoció.

En este torneo las de Juan González Marruecos van a por su undécima corona continental, la séptima consecutiva en un torneo en el que no pierden desde 2013 --en 2014 y 2015 no participaron y en 2017 y 2021 no se celebró el campeonato--.

Las españolas parten como favoritas, pues en la última edición de 2023 anotaron 25 ensayos en solo dos partidos por sólo un ensayo en contra. En esta ocasión, además del título europeo, está en juego el billete para el Mundial de Inglaterra 2025.

El primer duelo de las españolas será contra Portugal, en el campo de Pins Vens de Sitges (Barcelona), el sábado 30 de marzo a las 17:00 horas, con entrada libre. El partido clave ante Países Bajos será el sábado 6 de abril a las 15:00 horas en el National Rugby Center de Amsterdam y el duelo final ante Suecia será el domingo 13 de abril a las 14:00 horas en Trelleborg.