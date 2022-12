. Judith Rodríguez conquista el bronce en espada en el Europeo de Esgrima en Silla de Ruedas

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La española Judith Rodríguez conquistó este jueves la medalla de bronce en la modalidad de espada en el Europeo de Esgrima en Silla de Ruedas de Varsovia, sumando además sus valiosos primeros puntos en el ranking clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Según informó la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la viguesa firmó una 'poule' inmejorable con seis victorias frente a las francesas Cassiopee Bourgine (5-2) y Brianna Vide (5-2), la turca Elke Lale Van Achterberg (5-2), la británica Emily Holder (5-0), la italiana Sofia Brunati (5-4) y la ucraniana Nataliia Mandryk (5-4).

La gallega continuó entonada en las rondas eliminatorias donde derrotó a la francesa Clemence Delavoipiere y a la polaca Kinga Drozdz, lo que le permitió pasar a las semifinales y asegurarse ya el bronce. Sin embargo, no pudo mejorar ese premio al caer en las semifinales con la húngara Amarilla Veres, campeona paralímpica en Tokyo 2020.

"Estoy muy contenta con el resultado porque es una competición de mucho nivel, las mejores tiradoras estamos en Europa y he entrado en las medallas. En semifinales mi rival lo ha hecho mejor y me ha ganado, pero me voy con la sensación de que puedo estar con las de arriba", celebró Rodríguez.

La tiradora española recordó que "acaba de empezar el camino a París" y que esta medalla era "un paso importante" de cara a su "sueño" de estar en París 2024. "Todo lo que he entrenado en este tiempo se ha visto reflejado y ahora sólo queda trabajar e ir a por más", añadió.

Esta medalla de bronce confirma el buen año 2022 de Judit Rodríguez, que ya había subido al podio antes de este Europeo en dos pruebas de la Copa del Mundo, un oro el pasado mes de abril en espada y la segunda un bronce en florete también Varsovia.

Por otro lado, la tiradora bilbaina Begoña Garrido acabó decimotercera en espada y decimonovena en sable, y el donostiarra Alex Prior, vigesimocuarto en florete.