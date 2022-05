Julia Takacs anuncia su retirada del atletismo

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española Julia Takacs anunció este miércoles a los 32 años su retirada del atletismo profesional, un deporte que le ha permitido vivir "momentos emocionantes", como la medalla de plata en los 50 kilómetros marcha en el Europeo de Berlín de 2018, su gran éxito internacional a nivel absoluto.

"La vida son etapas y la mía como atleta ha llegado a su fin. Los cambios suelen ser complicados, y nos cuestan, pero son necesarios. He vivido momentos emocionantes, pero sobre todo, he conocido a gente increíble, que es lo que realmente me llevo conmigo a las siguientes etapas de mi vida", aseguró Julia Takacs en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La atleta, nacida en Budapest y con nacionalidad española desde junio de 2008, expresó su felicidad por haber podido dedicarse tantos años "a algo tan bonito como el atletismo". También, Takacs agradeció el trabajo de su entrenador José Antonio Quintana. "Se fijó en mí en su momento y me aguantó 11 años en la Blume", subrayó, sin olvidarse de Montse Pastor y Jesús Ángel García Bragado, que le brindaron "profesionalidad" y el poder sentirse "en familia".

Por último, la atleta, que fue olímpica en Rio 2016, extendió su agradecimiento a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que "siempre" le ha ayudado "tanto en las buenas como en las malas", al club Playas de Castellón, al que pertenece desde 2013, y la UCAM, que le dio la oportunidad de "volver a estudiar" estos últimos años.

"Agradecida a las personas que de una manera u otra han

contribuido a dar lo mejor de mí, más como persona que atleta. No le puedo pedir más a la vida, solo puedo decir gracias", sentenció Takacs sobre su despedida del atletismo profesional.