Laia Sanz, tras un accidente: "Me duele el pecho y el dedo pero espero terminar"

Publicado 16/01/2020 18:12:00 CET

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz (GasGas) ha comentado tras la disputa de la undécima etapa del Rally Dakar, entre Shubaytah y Haradh con 379 kilómetros cronometrados, que confía en poder "terminar" la competición después de acabar con dolores en el pecho y un dedo al no ver una cubeta y tener un fuerte impacto.

"Dos kilómetros después del refueling había una cubeta que no se veía y me la he comido. No me ha dado tiempo de levantar la rueda delantera y he golpeado por delante muy fuerte", comentó este jueves en declaraciones facilitadas por el equipo.

"He impactado con el pecho muy duro contra el roadbook y también me he hecho daño en un dedo. Me duele mucho, pero espero poder terminar mañana", añadió en este sentido.

Antes del accidente, Sanz estaba cuajando una buena etapa ya que a mitad de la especial era la 16ª provisional, y luchaba por ganar un puesto en la general, cuando se vio forzada a aminorar la marcha por problemas de combustible.

"Estaba yendo muy bien hasta que a 50 kilómetros del refueling he tenido que aflojar muchísimo porque me quedaba sin gasolina. De hecho, he llegado que la moto ya fallaba. He tenido mucha suerte de no quedarme tirada antes de poder repostar", explicó.

La piloto de Soficat Xerox y GasGas perdió más de seis minutos que le impidieron seguir remontando hacia el 'Top 15' de la general. Terminó 18ª en la etapa, a 23 minutos y 52 segundos del primero, y mantiene la 17ª posición absoluta en la acumulada a falta de la última jornada que concluirá en Qiddiya.