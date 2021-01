Laia Sanz: "Estoy muy feliz de terminar once de once Dakars"

Minvada por la enfermedad de Lyme, asegura que el 17º puesto es "hasta un buen resultado"

La piloto de rally Laia Sanz (Gas Gas) ha asegurado tras finalizar en decimoséptima posición el Rally Dakar 2021 que es "hasta un buen resultado" debido a la dificultad de la prueba y a sufrir aún las consecuencias de la enfermedad de Lyme, además de por conseguir el objetivo de finalizar su undécimo Dakar consecutivo.

"Estoy muy feliz de haber terminado once de once, porque es súper difícil y, además, los últimos ocho años entre los 20 primeros. Es algo que para mí tiene mucho valor, y más después de haber pasado un 2020 tan malo", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo.

La de Corbera de Llobregat ha cruzado la meta por undécima vez consecutiva en la prueba más extrema del mundo, en la que para ella suponía su participación más comprometida, más difícil y más incierta por culpa de la enfermedad de Lyme cuyos síntomas aún sufre.

"Estoy que no me lo creo porque, incluso bien preparada, un 17º puesto no es fácil y, según cómo, es hasta un buen resultado", explicó.

La catalana, a la que cada noche administraban antibióticos vía endovenosa para tratar el Lyme, también tuvo que hacer frente la segunda semana a una tendinitis en la mano derecha, fruto de la inactividad y de la lesión que se hizo en el Dakar 2020.

"Los primeros días pensaba que se me haría muy difícil, porque me cansaba mucho. La segunda semana lo he pasado peor, pero cuando ves que quedan pocos días haces todo lo que puedes para terminar", reconoció.

De menos a más, acabó en una "increíble" 17ª posición final en su undécimo Dakar consecutivo, con once finalizaciones y las últimas ocho dentro del 'Top 20' en la general. Y nuevamente es la mejor mujer sobre dos ruedas.

"No puedo estar más contenta, porque tenía muchas dudas de terminar y, además, hacerlo con un buen resultado era impensable. Ha sido un Dakar especial, diferente. No he podido ir casi ningún día a mi ritmo, y eso conlleva que salgas más atrás y te encuentres polvo. Se convierte en una rueda que te impide que salgan bien las cosas, pero seguramente ésta es una de mis mejores victorias", se sinceró.