Laia Sanz: "No he arriesgado nada, me he concentrado en navegar bien y no cometer ningún error"

Publicado 05/01/2020 15:04:11 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz (KTM) se ha mostrado satisfecha con su actuación en la primera etapa del Rally Dakar, donde ha comenzado vigésima primera a 23:45 del líder Toby Price (KTM), y ha asegurado que no ha "arriesgado nada" y se ha concentrado en "navegar bien y no cometer ningún error".

"Lo más importante es que ha ido bien, teniendo en cuenta que salía tan adelante y que era un día en el que había más a perder que ganar. Estoy bastante contenta porque no he apretado y la posición final es correcta. No he arriesgado nada, me he concentrado en navegar bien y no cometer ningún error, porque era difícil", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, la de Corbera de Llobregat explicó que las posiciones a estas alturas no son trascendentes. "Ahora mismo, hacer la 15 o la 20 no cambia demasiado. Hay muchos pilotos buenos de gran nivel y hay que ir día a día", indicó Sanz, segunda mejor española en motos tras Joan Barreda (Honda).

"Las sensaciones son buenas. El terreno es muy bonito, pinta muy bien. Hoy hemos vivido un aperitivo de lo que se nos viene encima. No ha sido una etapa muy muy dura, pero sí una etapa de verdad con un poco de todo. La mayor parte ha sido rápida por caminos arenosos, salvo alguna zona de piedras y un poco de dunas pequeñas", apuntó la de Soficat Xerox.

Por último, advirtió del peligro de la atípica etapa supermaratón de este lunes, en la que será clave conservar la mecánica. "Mañana es más importante ir con cuidado y no romper nada que en una etapa maratón normal, porque habitualmente tienes todo el tiempo por la noche para reparar, si lo necesitas, y en cambio, mañana sólo dispondremos de 10 minutos. Todo el tiempo de más que empleemos nos lo añadirán al crono de la especial, así que es muy importante ir con cabeza", finalizó.