LaLiga y Movistar+ piden medidas legales para actuar "con agilidad" y "de manera inmediata" contra la piratería

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y 'Movistar+' dejaron claro este jueves la necesidad de mecanismos legales para poder actuar "con agilidad" y "de manera inmediata" para combatir contra la lacra de la piratería audiovisual, "un delito" para el que hace falta también "concienciación y educación", sobre todo con los más jóvenes.

Guillermo Rodríguez, director de Operaciones Content de LaLiga, Enric Rojas, director de Contenidos de 'Movistar+', el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, y Carmen Páez, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, hablaron de cómo luchar contra este problema en el 'Desayuno Deportivo' de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, DAZN, Vithas y Unicaja Banco.

Rodríguez recordó que LaLiga ha invertido "para desarrollar una serie de herramientas" que son "un pilar clave", aunque cuentan con "otras vías" como son "las actuaciones legales, la colaboración institucional o los operativos para perseguir a esos piratas junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El directivo considera "clave" el uso de la tecnología para contrarrestar "la piratería del directo" y no olvida que el contenido que ofrecen es "perecedero". "Lo que necesitamos es un marco legislativo para que las medidas sean lo más efectivas posibles en el menor tiempo posible", subrayó, que ve necesario que se haga "de forma casi inmediata" el dar de baja a un dominio 'pirata'. "Entendemos que hay procesos de rescisión, pero el tiempo debería ser inferior a 30 minutos para el directo. Hay que seguir trabajando hacia la inmediatez", añadió.

"LaLiga tiene una estrategia muy efectiva en donde pone mucho hincapié en el foco contra la piratería en entornos HORECA y es verdad que en algunas ocasiones a los piratas no les gusta que se les descubra, pero lo que está sucediendo es un robo", prosiguió Rodríguez, que se refirió a las críticas a los precios para ver el fútbol. "A veces se hace una lectura un poco distorsionada porque hablan del precio sin tener en cuenta todo lo que se incluye como la fibra, líneas u otro tipo de contenidos", trató de aclarar.

Para el director de Operaciones Content de LaLiga, "la piratería afecta de forma vertical como horizontal" y su "impacto llega hasta el deporte base" y "afecta al Estado en su conjunto, con más de 550 millones de euros que deja de ingresar" y que se podría usar para otros "muchos servicios".

Sobre la sentencia del 25 de julio de 2022 en relación al bloqueo dinámico de dominios sin necesidad de volver a denunciarlo, LaLiga "trabajará día y noche si hace falta" para que se extienda esa sentencia porque "es una herramienta útil y contundente". "Seguiremos reforzando para poder bloquear más gracias a esta sentencia y la directiva de Servicios Digitales de la UE que entrará en vigor a comienzos del próximo", recalcó.

El directivo detalló que LaLiga colabora con muchas instituciones como el Ministerio de Cultura y Deporte, eventos deportivos como el Mundial de MotoGP o la Liga F o un programa de ocio como 'La Voz' y afirmó que "a nivel tecnológico se puede identificar esos usuarios", solicitando normativas sancionadoras como las que hay en Italia "con multas de hasta 5.000 euros". "Ojalá se haga algo similar en España y haya esas multas a personas que nos están robando", deseó.

"La piratería nos afecta a todos y es necesario que seamos ágiles porque es un problema altamente dinámico y para el que continuamente hay estar innovando e invirtiendo. Necesitamos un punto de vista legislativo enfocado a actuar con agilidad y prontitud", concluyó Rodríguez.

ENRIC ROJAS: "HACE FALTA CONCIENCIACIÓN, LEYES Y ACTUACIÓN INMEDIATA"

El director de Deportes de Movistar+, Enric Rojas, incidió en que "los datos y perjuicios de la piratería son muchos" y que para su plataforma "es un gravísimo problema"." Estamos consiguiendo hacer cada día el contenido lo más atractivo posible, para que crezca y se vea más, pero los abonados y suscriptores no crecen como nos gustaría", apuntó.

"Las consecuencias también son para LaLiga, la ACB, la Euroliga o la RFEF y los que nos dedicamos a entretener con el deporte. La piratería es un delito, hay poca educación y poca concienciación. ¿Se nos ocurriría entrar a un videoclub y robar una cinta? Nos perseguiría la Policía. La piratería es lo mismo, pero de manera digital, y no pasa nada. Hacen falta concienciación, legislación y actuación inmediata", demandó.

Por ello, solicita al Gobierno, representado en el debate por Carmen Páez, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, "legislar" para que les ayuden a actuar "de manera inmediata". "Porque si no hay mecanismos que nos lo permitan a los 20 minutos de que pase, estamos perdiendo el tiempo y es un problema muy grave", indicó, insistiendo en la necesidad de "educación y concienciación en los jóvenes porque la piratería es robar y es un delito". "Los piratas de mañana son los jóvenes de hoy", avisó.

"Si no hubiera piratería o se minimizara mucho podríamos crecer mucho más y beneficiar al cliente final, bajando precios o comprando más contenido. Por la piratería inviertes menos en precios y contenidos, no puedes hacer la estrategia líder. El problema de la piratería no es si el paquete es más caro o barato, es un problema endogámico que afecta al precio final de la plataforma que sea", prosiguió el directivo.

Rojas no escondió que "uno de los argumentos más importantes de un bar para abonarse de manera legal es el Clásico" y espera que de cara a citas como la Eurocopa o el Mundial "haya avances". "Se están dando muchos pasos y se pueden prevenir muchas cosas antes de hora. La Eurocopa es este verano y ojalá que con la ayuda de LaLiga y el Gobierno estemos en junio mucho mejor", manifestó.

LÓPEZ CERRÓN: "SOY PESIMISTA, LOS LADRONES SIEMPRE VAN POR DELANTE"

Finalmente, el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, resaltó que "todo lo que sea robar afecta a todo el mundo". "Cuando hay piratería, los anunciantes también lo saben y se anuncian menos porque dicen que roban las imágenes. Pasa en La Vuelta, que si lo dieran en cerrado y no hubiera piratería, nos ofrecerían más dinero", admitió.

El dirigente no quiso ser "tan optimista" como el resto de la mesa redonda "porque los ladrones siempre van por delante" por la existencia de "tantos medios tecnológicos que hay" y de "muchos 'hackers'". "Por eso no soy tan optimista. Ahora se roba el contenido deportivo, que es el más caro también, la situación es complicada. Hay que seguir luchando porque es contraproducente para todos, pero, por la experiencia, no soy tan optimista. Soy pesimista porque va innato en nosotros engañar al otro", se sinceró.

López Cerrón, que agradeció a LaLiga su apoyo "con un dinero importante de los ingresos del fútbol", cree que "si las plataformas no tuvieran esos robos ganarían más dinero y repercutiría en todo el deporte en general". "Pero pienso que es difícil. He sido el abogado del diablo un poco, pero hay que seguir, me gustaría muchísimo que no hubiese piratería, saldríamos todos beneficiados", sentenció.