Laura Fuertes: "Creo que todo merecerá la pena cuando esté en París"

Laura Fuertes: "Espero que no me pasen factura los Juegos Olímpicos, estoy mentalizada y vamos a por la medalla" - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

La boxeadora española Laura Fuertes espera que no le pase "factura" sus deseos de conseguir una medalla en París este verano en sus primeros Juegos Olímpicos, una competición ve similar a cualquier otra y que se "magnifica" por lo que significa, pero se ve "mentalizada" y está "entrenando duro" para afrontarla con plenas garantías.

"Al fin y al cabo, la competición como tal es la misma que cualquier torneo, que cualquier campeonato, pero lo que la magnifica es al final que son unos Juegos Olímpicos", destacó Laura Fuertes, primera boxeadora española en competir en una cita olímpica, en una entrevista para Europa Press.

La asturiana, bronce mundial en -50 kilos en 2022, dejó claro que está "entrenando muy duro" y que está "mentalizada". "Vamos a por la medalla. Espero que eso no me pase factura y quizás tenga un 'boom', poder pegar a todo el mundo a la pantalla cuando nosotros vayamos a boxear y que todo el mundo esté apoyando a que el boxeo crezca después de esto", deseó.

De todos modos, la de Gijón tiene claro que a la hora de pensar en lograr una medalla "hay que ir poco a poco". "Nunca se puede, ni subestimar a nadie, ni pensar en que esta tiene esto o esto. Al fin y al cabo todo el mundo tiene un mal día y todo el mundo está entrenando, quizás yo estoy entrenando más que otra persona o quizás otra persona esté entrenando más que yo. Hay que llegar allí, ver el sorteo y con quien toque, sea quien sea, hay que ir a por la victoria", dijo.

"Aún quedan chicas por clasificar, pero de momento la que más palmarés tiene en mi peso es la turca (Buse Naz Cakiroglu). Puede tener un mal día y hay que ir a por la victoria", puntualizó Fuertes sobre sus posibles contrincantes en París.

En el apartado mental, la boxeadora de 25 años afirmó que se ve "bien". "Tengo la ayuda de un psicólogo que me está ayudando, relajando cuando lo necesito y ayudándome a ver las cosas bien. Estos meses están siendo bastante ajetreados, tenemos mucha preocupación y han sido bastante duros, con competiciones, concentraciones y creo que todo esto merecerá la pena cuando esté allí. Entonces me acordaré de todo y haré mi mejor papel", manifestó.

Sobre la cercanía de los Juegos Olímpicos, Laura Fuertes cree que "va a estar muy guay". "Mis padres van a querer ir con una autocaravana, para estar allí y creo que quizá venga mi abuela también. Que todas mis amigas me estén viendo por la televisión y que la familia que tengo en Bélgica también quiera bajar a verlo es muy guay y poder vivir este sueño junto a la gente que quiero para mí es muy importante también", aseguró.

"En ningún momento de mi carrera de deportista me he sentido presionada por mi familia y no sólo te digo de boxeadora. Siempre han sido un apoyo cuando he decidido dejar un deporte que estaba muchos años compitiendo. Han estado ahí apoyándome cuando decidí venir a Madrid a vivir del boxeo. Estaban ahí apoyándome y en cualquier decisión que tomo están ahí apoyándome, así que van a ser un pilar fundamental", sentenció.