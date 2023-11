Leones7s y Leonas7s, "a por todo" y "sin límites" a las Series Mundiales en Dubái

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de Rugby Seven afrontarán este fin de semana la primera parada de las HSBC Series Mundiales en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), una cita a la que ambos combinados acuden "a por todo" y "sin límites" en unos grupos "sin margen" y con "equipos muy fuertes".

Las Leonas7s y los Leones7s convocados para esta primera fecha y la de Ciudad del Cabo el próximo fin de semana, 9 de diciembre, fueron despedidos este lunes en un evento celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín 'Hansen'; el director de rugby, José Antonio Barrio; el director técnico de Seven, Alberto Socías;de la RFER, además de los seleccionadores, Paco Hernández y Matías Tudela, y jugadores y jugadoras.

'Hansen' deseó "suerte" a los convocados para un "año muy difícil", con unas Series Mundiales en las que no habrá "partido relax" ni "margen", dada la complejidad de los grupos, con "equipos muy fuertes". "Debemos mantenernos en las Series. Seguro que haréis un gran papel", auguró para el equipo femenino, que no disputará los Juegos en verano.

"En los chicos, tenemos otro grupo impresionante, con Irlanda, Argentina, Australia. Ya estamos a toda velocidad, con mucho ánimo. Todavía tenemos el tema de las Olimpiadas, que es muy importante", comentó sobre el combinado masculino, liderado por Paco Hernández.

El seleccionador masculino celebró el "cambio total de dinámica para intentar subir un escalón a nivel internacional" que ha dado la RFER en los últimos meses, con más entrenamientos y jugadores disponibles. "Llevamos un buen equipo, estamos en el camino, vamos con mucha ilusión y posibilidades, nuestras capacidades son muy grandes", afirmó sobre un Seven español que "está siendo atractivo para mucha gente".

"España ya ha ganado a todos los equipos del torneo. No hay que mirar a uno u otro, sino ir paso a paso. Queremos centrarnos mucho en poner el campo todo el trabajo que hemos hecho. Los 12 somos equipos muy competitivos, será muy exigente", añadió sobre el inicio en Dubái, sin olvidar que "la prioridad será el Preolímpico" en junio para estar en París.

Para estas dos primeras paradas de las Series Mundiales, que culminarán con la Gran Final en Madrid, Paco Hernández convocó a Miguel Reina, Enrique Bolinches, Álvaro Gassot, Jaime Manteca, Eduardo López, Josep Serres, Juan Ramos, Juan Martínez, Manu Moreno, Nicolás Nieta, el capitán Pol Pla y los debutantes Ángel Bozal y Antçon Legorburu.

"El equipo llega muy bien, es el año en el que llegamos en mejores condiciones. Se ha notado el entorno profesional en el que estamos, hemos aumentado la cantidad y el nivel. No nos tenemos que poner límites. Estamos mejor trabajados y tenemos más experiencia. Me gustaría llegar a unas medallas, romper la barrera de las semis y no estar pensando en la parte baja", valoró Pla sobre los objetivos para estas Series.

Mientras que la entrenadora de las Leona7s, María Ribera, reconoció que no ir a los Juegos es "un batacazo duro", por lo que en las Series son "el mejor contexto" para "ilusionar". "Afrontamos la temporada con ganas e ilusión. Estamos fuertes e iremos a Dubái a por todo. Australia y Nueva Zelanda son los favoritos, a los demás se les puede meter mano. Se puede volver a hacer semifinales", apuntó.

En el caso del equipo femenino, la convocatoria responde a la "autoexigencia" del grupo, consciente de que "cualquiera puede venir" con la selección. Así, acudirán a Dubái Olivia Fresneda, Beatriz Domínguez, Marta Cantabrana, Claudia Pérez, Jimena Blanco Hortiguera, Zahía Pérez, Eva Aguirre, Juana Stella, Amaia Argudo, Amalia Erbina, Lide Erbina, María Calvo y Paula Requena.

Para Amaia Erbina, "ha habido un cambio grande de jugadoras nuevas" n la selección, pero se encuentran "en un buen momento" para iniciar el torneo. "Hemos hecho una buena preparación, el objetivo es mantenernos y es muy grande", concluyó.

En Dubái, Los Leones7s están encuadrados en el grupo B junto a Argentina (ganadores en 2023 de Hamilton, Vancouver y Londres), Australia e Irlanda. En el caso de las Leonas7s, su estreno será en el grupo C ante Estados Unidos, ganador de la medalla de bronce general de la temporada pasada, donde también están Francia y Canadá.