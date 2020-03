Leticia Canales, tercera en el Sidney Surf Pro

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La surfista española Leti Canales ha finalizado en terera posición el Sidney Surf Pro celebrado en Manly Beach, competición de las Challenger Series de la World Surf League, un resultado que le "catapulta" a la élite del surf.

"Muy contenta con este tercer puesto. La verdad es que ha sido un gran campeonato, he ido manga a manga y este resultado me supone muchísimos puntos que me van a catapultar al top mundial y volver otra vez a la élite y estar tan arriba en el ranking es increíble", aseguró la de Sopela en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Canales fue superando mangas en Manly Beach, en una competición restringida a las 60 mejores surfistas del momento, y dejando por el camino a rivales como la francesa Johanne Defay o las australianas Keely Andrew y Molly Picklum.

En semifinales, la vasca se midió a la surfista de Hawaii Carissa Moore, vigente campeona del mundo y con cuatro títulos mundiales en su poder, que fue la única que la doblegó. Además, la hawaiana se hizo con el Sidney Surf Pro superando a la australiana Tyler Wright en una final que reunió a seis títulos mundiales en el agua.

Pese a esta derrota, la surfista española se hizo con una tercera posición compartida, además, con la actual líder del ranking de las Qualifying Series, la costarricense Brisa Henessy.

Partiendo de la 70ª posición en la general del surf mundial, este tercer puesto en Sidney le brinda 6.500 puntos y acumula ahora 7.598 puntos que, a falta de que se confirme el nuevo ranking, le haría estar en el 'Top 10' de la categoría.

La World Surf League (WSL) ha anunciado que cancelan todos los eventos previstos para el mes de marzo, así que esta es la última competición que se disputa por el momento. Canales, no obstante, se prepara para el preolímpico que tendrá lugar en El Salvador, con el objetivo de meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio.