Lucas Eguibar, campeón del mundo de Snowboard en Suecia

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rider español Lucas Eguibar se ha proclamado por primera vez campeón del mundo de Snowboard en el Mundial que se está disputando en la estación sueca de Idre Fjäll por delante del austriaco Alessandro Haemmerle, plata, y el canadiense Eliot Grondin, bronce.

Lucas Eguibar, que logró la plata en los Mundiales de Sierra Nevada en 2017 y fue abanderado en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, partía con el tercer mejor tiempo antes de afrontar este jueves las rondas clasificatorias. Regino Hernández, bronce en los Juegos de 2018, no se clasificó.

El actual número uno del mundo, Haemmerle, tomó la delantera rápidamente desde la salida de la final y Lucas Eguibar se puso detrás manteniendo el ritmo hasta que el canadiense Grondin le adelantó situando al donostiarra en tercera posición. Y cuando parecía que Eguibar concluiría en la tercera plaza, el donostiarra remontó en el último tramo rebasando a sus rivales.

Eguibar, con tan solo 27 años recién cumplidos, hizo historia en el deporte de invierno español. Con este oro en los Mundiales de Idre Fjäll ha conseguido volver a romper otro récord para el deporte español, siendo el único en haber obtenido dos medallas en la modalidad de snowboard cross y el primer español en llevarse la victoria de unos Mundiales de snowboard.

"No me acuerdo de nada. Estoy como soñando ahora mismo. En las rondas anteriores he visto que los que iban atrás iban muy rápido al final y he pensado en ir tranquilo y esperar al final. Me he dicho 'piensa en tí mismo y tira'. La verdad es que no me lo creía", dijo al término de la prueba.

Lucas Eguibar no ocultó su emoción por haber logrado el oro y apuntó a su próximo objetivo, los Juegos Olímpicos de Pekín en 2022. "No tengo palabras. No siento las piernas, las siento pero me duelen mucho. ¿Aperitivo para el año que viene? Ojalá", deseó el rider donostiarra.

PEUS: "HOY HA SIDO UN DÍA MUY GRANDE"

Tras la hazaña conseguida por el snowboarder vasco, el presidente de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus España, felicitó efusivamente a Eguibar. "Hoy ha sido un día muy grande para los deportes de invierno españoles, pero todo el protagonismo es para Lucas Eguibar que, después de muchos años de perseguirlo, es campeón del mundo. Venimos del subcampeonato del mundo en Sierra Nevada en 2017 en casa y en los Mundiales en Solitude (EEUU) donde siendo finalista se fue a la 4a plaza ¡Ahora por fin lo ha conseguido! Esto significa mucho para sus técnicos que están detrás, sus compañeros de equipo y evidentemente para todos los seguidores de los deportes blancos en España", subrayó.

El Mundial de Idre Fjall 2021 estaba originalmente programado en la localidad china de Zhangjiakou, pero fueron trasladados a principios de esta temporada a Suecia debido a la pandemia de la COVID-19.