Lucas Eguibar gana en la Copa del Mundo de Sierra Nevada

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Lucas Eguibar se ha impuesto este sábado en la primera de las dos pruebas de la Copa del Mundo de snowboardcross (SBX) que se disputan en la estación andaluza de Sierra Nevada, un resultado que le mete de lleno en la pelea por el Globo de Cristal tras subir al cuarto puesto en el ranking de la especialidad.

En la final de este sábado, el donostiarra (NKEF-DALTON) se posicionó primero frente a rivales de la talla de los italianos Omar Visintin y Lorenzo Sommariva o del francés Loan Bozzolo -ganador de la Copa del Mundo de Cervinia-; con una bajada tremendamente rápida y sólida alcanzó en primer lugar la línea de meta.

"Me he encontrado muy cómodo en la pista, tenía un extra de motivación de sacarme la espina del Mundial de Bakuriani (Georgia) y he intentado darlo todo. Estaba totalmente centrado en la carrera de este sábado y la carrera del domingo ya será otra historia", indicó Eguibar tras proclamarse vencedor.

Eguibar, que en la clasificatoria se impuso en su serie al canadiense Tristan Bell y al también vasco Álvaro Romero (NKEF-DALTON), avanzó como primero en octavos de final tras superar en meta al australiano Cameron Bolton, y en cuartos también consiguió liderar la prueba. Posteriormente, firmó su pase a la final al quedar solo por detrás del italiano Omar Visintin en semifinales.

Gracias a su triunfo, Eguibar se coloca en cuarta posición, con 232 puntos, en la lucha por el Globo de Cristal, una carrera que lidera el alemán Martin Noerl (274 puntos); segundo es el italiano Omar Visintin (250 puntos), mientras que el francés Loan Bozzolo (245 puntos) cierra el podio provisional.

Ahora, restan cuatro pruebas de la Copa del Mundo de SBX, la primera de ellas en Sierra Nevada este domingo. Tras la cita andaluza llegarán la de Veysonnaz (Suiza) el 16 de marzo y la de Mt.St.Anne (Canadá), con una doble cita el 25 y el 26 de marzo.

"Nos quedan cuatro carreras y hay que apretar muchísimo. Hoy he dado un buen pellizco y he adelantado unos cuantos puestos. Voy a ser muy agresivo porque este circuito de Sierra Nevada se me da muy bien y vamos con todo en los que nos queda. El Globo de Cristal es el objetivo y este año me está yendo bien. Dos cuartos puestos y ahora esta victoria que nos sitúan en una buena posición de lograrlo", señaló.

En la jornada del domingo tendrá la opción de vencer de nuevo en la segunda prueba de Copa del Mundo de Sierra Nevada, en la que también buscarán las finales los demás componentes del Movistar SBX Team: Álvaro Romero, Bernat Ribera y Toni Toledo.