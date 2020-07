Maigua Ojeda y Lola Morán hacen cumbre en el Montblanc para recaudar fondos para la vacuna contra la COVID-19

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La corredora de ultratrail Maigua Ojeda y la corredora y actriz Lola Morán han hecho cumbre en el Montblanc después de 15 días en furgoneta atravesando 4 países y ascendiendo 3 de las montañas más altas de los Alpes y los Pirineos para recaudar fondos para encontrar una vacuna contra la pandemia de la COVID-19.

Entre el 15 y 28 de julio Maigua Ojeda y Lola Morán han culminado con éxito la expedición 'Lobxs Van Tour 2020' para colaborar con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus.

"Queremos que las personas tengan menos miedo a vivir. Nosotras nos hemos jugado la vida en un momento como éste porque pensamos que vivir es lo más urgente. Con el virus las personas tienen demasiado miedo y queremos enviarles esperanza e ilusión. Vivir es lo más urgente", comentó Maigua Ojeda.

En solo 10 días han logrado hacer cumbre en el Aneto (3.404 metros, España), ascender al Comapedrosa (2.942 metros, Andorra) y hacer cima en el Montblanc (4.810 metros, Francia).

Culminaron el Aneto sin asistencia, pasando por la arista del Portillón Superior, el Glaciar del Aneto y atravesando el temido Paso de Mahoma, el reconocido paso muy aéreo donde algunos montañeros ya han perdido la vida.

La ascensión al Comapedrosa la hicieron acompañadas por la andorrana Estefi Troguet, quien actualmente está intentando ascender los 14 ochomiles sin oxígeno adicional. Ya ha ascendido el Nanga Parbat y el Manaslu, pero sus expediciones fueron interrumpidas por el virus.

La ascensión a la cima del Montblanc la hicieron junto a Jon Dieguez (UIAGM), guía de montaña de su propio equipo +8000. Aún siguen a la espera de conocer los resultados del CSIC y saber cuánto han recaudado con esta iniciativa.

LOBXS es un proyecto que nace para visibilizar la acción femenina en el

deporte outdoor. Encabezado por Maigua Ojeda, marcas como Where is the Limit?, 226ERS, +8000, Mercedes Benz y Compressport se sumaron a esta acción que pretende transmitir que "el peor virus es el miedo".