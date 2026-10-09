Manuel Turizo protagonizará el espectáculo del descanso del 2026 NFL Madrid Game del Bernabéu - 2026 NFL MADRID GAME

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante colombiano Manuel Turizo protagonizará el espectáculo del descanso, el 'Halftime Show', del 2026 NFL Madrid Game, en el que se enfrentarán el domingo 8 de noviembre (15.30 horas) en el estadio Santiago Bernabéu los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, según ha anunciado este viernes la National Football League (NFL).

La actuación en Madrid formará parte de los siete 'Halftime Shows' presentados por American Express que se celebrarán durante los 2026 NFL International Games, una cifra récord que reunirá actuaciones musicales en directo en siete países y cuatro continentes, todo en la temporada con coincidiendo con más partidos internacionales de la liga norteamericana.

Manuel Turizo, de 26 años y que este año ha lanzado su quinto álbum de estudio, 'Apambichao', es reconocido por combinar reguetón, pop e influencias tropicales en sus temas musicales. Desde el éxito que impulsó su carrera, 'Una Lady como tú', ha cosechado 'hits' como 'La Bachata', 'El Merengue', 'Vagabundo' y 'Copa Vacía'.

"Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del futbol americano. ¡A romperla!", señaló Turizo.

El director sénior de presentación de partidos, música y entretenimiento a nivel global de la NFL, Tim Tubito, explicó que "Madrid se ha consolidado rápidamente como un escenario importante para la NFL a nivel internacional" y que contar con Manuel Turizo les brinda "la oportunidad de crear un 'Halftime Show' con una auténtica conexión cultural y una energía de alcance global".

"Como uno de los artistas más dinámicos de la música latina, Turizo representa la energía, la creatividad y la proyección internacional que buscamos al diseñar estas actuaciones. Estamos deseando ofrecer un espectáculo concebido especialmente para Madrid y brindar a los aficionados un momento inolvidable durante la jornada del partido", añadió.

La actuación íntegra de Manuel Turizo durante el descanso se retransmitirá en directo en España a través de DAZN, Cuatro y Mediaset Infinity. Toda la información sobre las entradas disponibles para el 2026 NFL Madrid Game está en nfl.com/madrid.

Este anuncio se suma a las actuaciones previamente confirmadas de los Jonas Brothers en el 2026 NFL Melbourne Game, celebrado el jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground; Pedro Sampaio y Ricky Martin en el 2026 NFL Rio Game, celebrado el domingo 27 de septiembre en el estadio Maracaná; Ayra Starr en el 2026 NFL London Game, el domingo 11 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium; Burna Boy en el 2026 NFL Paris Game, el domingo 25 de octubre en el Stade de France; Cage the Elephant en el 2026 NFL Munich Game, el domingo 15 de noviembre en el estadio del FC Bayern de Múnich; y The Warning en el 2026 NFL Mexico City Game, el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.