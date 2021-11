La 'marea rosa' inunda las calles de Barcelona en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catalana Jéssica Bonet se ha impuesto este domingo en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Barcelona, el mayor evento deportivo femenino de Europa con 19.000 participantes y en el que se ha homenajeado a la tenista Carla Suárez, que ha corrido con el equipo Santander Sports, y a la atleta paralímpica Mari Carmen Paredes.

La 'marea rosa' ha rendido homenaje a la grancanaria, que ha superado un linfoma de Hodgkins y que este domingo ha acompañado al equipo Sports Santander en el recorrido. Por su parte, la atleta paralímpica Mari Carmen Paredes también ha sido reconocida por su trayectoria y por ser un gran ejemplo para todas las mujeres deportistas, por su compromiso, esfuerzo y dedicación.

"Me hacía mucha ilusión correr esta prueba, era un reto personal. Los ocho kilómetros han sido duros, vengo de otro deporte como el tenis y de lo que se trataba era de acabarla, como así ha sido, y estoy muy contenta", indicó Suárez. "Me alegra que seamos tantas mujeres las que estamos hoy aquí. Animar a todas que se lo pasen bien y lanzarles el mensaje de que no dejen de luchar que ante enfermedades como el cáncer no pierdan la esperanza", añadió.

"El cáncer, sobre todo, te hace ver más allá. Ahora quiero vivir más el presente. Cuando te pasa algo así, lo que quieres es disfrutar más del día a día. Nosotros viajamos mucho y estamos a ratos solos, así que lo que piensas es en disfrutar más de los tuyos. Y también te hace ver que la realidad para muchas personas no es la misma vida que tenemos nosotros, sino con más sufrimiento y hay que ser más empáticos", señaló. "Cuando echo la vista atrás, me quedo con la entrega y la lucha de todos estos años, con el cariño de la afición, del equipo y de mi familia y pienso que el tenis me ha dado más de lo que hubiera podido esperar", aseguró a nivel deportivo. "¿Lo mejor? Me quedo con el Roland Garros de 2008 donde me di a conocer en mi enfrentamiento contra Amelie Mauresmo. La otra cara de la moneda fue en el US Open de 2018 en Nueva York", concluyó.

Jéssica Bonet se llevó el triunfo tras liderar desde los primeros metros parando el crono en 31:13, por delante de Carmen María Rodríguez (31:27) y de Mireia Suñé (32:56). El 'Top 5' lo cerraron Noemí Valbuena (34:39) y Magda Salguer (35:55), cuarta y quinta clasificadas, respectivamente.

A pesar de las restricciones y medidas de preventivas ante el coronavirus, como varias salidas por oleadas y uso de mascarilla en salida y tras cruzar la meta, se ha vuelto a lanzar un mensaje de ánimo y lucha contra el cáncer de mama, fomentar la práctica deportiva entre las mujeres de todas las edades, y apoyar fuerza los distintos proyectos solidarios y reivindicativos del papel de la mujer en todos los ámbitos sociales.

Así, se realizará una donación a final del circuito a la Asociación Española Contra el Cáncer y se seguirá apoyando económicamente a tres fundaciones centradas en proteger a las mujeres en distintos ámbitos: Wanawake Mujer, Pulseras Rosas y Clara Campoamor. Además, en Barcelona se han puesto a la venta 80 dorsales 100% solidarios a favor de la Associació de Dones Ca l' Aurèlia. Además, la Z Zurich Foundation aportará el 50% de las donaciones de la Marea Rosa a los proyectos solidarios de la Carrera de la Mujer, por lo que cada una de las aportaciones en Barcelona se verán todavía más recompensadas.

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2021 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho, Zurich Seguros y Banco Santander, el apoyo de Michelin, TotalEnergies, Ladival, Marlene y Solán de Cabras, y la colaboración del Ajuntament de Barcelona.