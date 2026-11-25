Archivo - María Pérez se proclama campeona de Europa de media maratón con una nueva plusmarca mundial, mientras Miguel Ángel López logra la plata y Raquel González el bronce en la distancia de maratón - RFEA - SPORTMEDIA/UCAM - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez se mostró ilusionada de cara al siguiente ciclo olímpico sabiendo que sus rivales "están viendo" cómo ganar a la marchadora campeona de todo, de momento con la vista en el Mundial de Pekín, donde buscará ya la plaza olímpica.

"En primer lugar dar las gracias a Iberdrola por el impulso que da al deporte femenino, que da a todos los premiados. A los niños que sueñan en grande. Muchas empresas lo han tomado como ejemplo. Parte de mis éxitos son también éxitos de Iberdrola", dijo este miércoles en Madrid.

La de Orce, embajadora de la energética, agradeció el apoyo a la compañía española en la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, en el campus corporativo de San Agustín del Guadalix (Madrid). La campeona de Europa, del mundo y olímpica se puso como primer objetivo de 2027 atar el billete para Los Ángeles 2028.

"He tenido un año espectacular, un Europeo después de casi diez años sin ganar un Europeo. Con la vista puesta en el Mundial de Pekín, que con suerte, en nuestra federación, ya se empiezan a dar las primeras plazas olímpicas, y ojalá poder conseguir el mejor resultado, poder ganar otra medalla para mí país, eso va a estar siempre en mi cabeza, no me quiero bajar de ahí, pero sobre todo conseguir esa plaza que me dé la oportunidad de estar en mis terceros Juegos Olímpicos", confesó.

La granadina recordó que su intención de ser madre no supone una retirada después de este ciclo olímpico. "No me retiro, mucha gente me da por retirada, va a ser mi último ciclo olímpico antes de ser madre. Hay que dar la posibilidad a la maternidad. Me he planteado otros cuatro años después de París y son muy desafiantes, porque sé que muchas de mis rivales están viendo cómo ganar a María Pérez", apuntó.

"Y a la vez ilusionante por poder tomar ese punto y aparte en mi carrera deportiva, intentando dejarlo lo más alto posible antes de ser mamá, y luego no sé cómo volveré. Si podré seguir teniendo el mismo nivel, pero sobre todo, disfrutar, después de conseguir todo lo que un deportista sueña, vivo en paz", añadió, pidiendo al 2027 "salud para todos", "en una sociedad tan convulsa".