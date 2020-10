Marín: "No estoy en mi mejor momento y a veces me falta la motivación para ser la mejor"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española Carolina Marín ha reconocido que no se encuentra en su "mejor momento" anímico y que el reciente torneo de Odense (Dinamarca), donde llegó hasta la final, le ha dejado "un poco de mal sabor de boca, aunque ha mostrado sus ganas de "entrenar las cosas que han fallado y a seguir mirando hacia adelante".

"Echaba de menos el sentimiento de competición después de tanto tiempo y el segundo puesto me ha sabido a poco. Las sensaciones durante el torneo no han sido las mejores y me voy con un poco de mal sabor de boca, pero también es cierto que era la primera competición después de siete meses. Ahora a entrenar las cosas que han fallado en el torneo y a seguir mirando hacia adelante", valoró Marín este miércoles en Madrid, donde participó en el 'Santander Talks'.

La campeona olímpica señaló que su "ambición no se va". "Pero tengo que admitir que no estoy en mi mejor momento personal y a veces me falta la motivación para ser la mejor de la historia, aunque siempre intento mirar hacia adelante. Tengo que ser realista conmigo misma y a veces dura. La final no fue bien. Okuhara no hizo casi nada, fue inteligente porque lo único que hizo fue pasar el volante, yo hacía los errores y los ganadores", analizó la jugadora, que da por "seguro" acabar el año como número uno mundial, ya que hasta enero no se volverán a celebrar torneos del máximo nivel.

En cuanto a la 'burbuja' en el torneo danés para proteger a los participantes del coronavirus, reconoció que fue "todo un poco raro". "No podíamos estar mucho tiempo en el pabellón, solo para calentar y jugar el partido. El hotel era solo de jugadores, nos hicieron una PCR nada más llegar y otra el viernes, íbamos siempre con mascarilla aunque en Dinamarca no es obligatoria... En los partidos había unas 40-50 personas de pública. Las medidas han sido muy restrictivas, pero quiero dar las gracias a la Federación Danesa por hacer posible un torneo después de tanto tiempo", agradeció.

"CON EL NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN HABRÁ CAMBIOS POSITIVOS"

En este sentido, la onubense indicó que "entrar en un pabellón con la grada casi vacía es una sensación extraña" y que "si hay que hacer los Juegos Olímpicos sin público será porque es lo mejor para todos los deportistas". "Supongo que nos iremos acostumbrando a jugar sin público", se resignó.

De cara a su preparación para los Juegos Olímpicos, destacó que "siempre" ha tenido "una desventaja". "En España no tengo ninguna rival femenina con la que pueda entrenar, mientas que rivales de otros países sí que pueden. Pero tengo la suerte de contar con muchos compañeros que me ayudan en el entrenamiento", agregó.

Además, Marín celebró el nombramiento de Andoni Azurmendi como nuevo presidente de la Federación Española de Bádminton. "Con el nuevo presidente Andoni va a haber muchos cambios positivos en el bádminton español y la federación sabe que puede contar conmigo. Después de que gane mi primer Mundial empezó a haber muchas diferencias y desencuentros con la Federación. Se podía haber aprovechado mucho más esa situación (por sus éxitos)", lamentó sobre la anterior etapa presidida por David Cabello.