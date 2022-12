Marta Galimany rompe el récord de España de maratón

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta Galimany ha batido este domingo en el Maratón de Valencia-Trinidad Alfonso el récord de España de la distancia, al parar el crono en 2:26:14, con lo que destrona la plusmarca establecida en 1995 por la palentina Ana Isabel Alonso (2:26:51).

La catalana, con su 'liebre' habitual, Roger Roca, fue cumpliendo con sus tiempos de paso dispuesta a triunfar en su segundo asalto valenciano al récord, frustrado en 2020, donde consiguió la cuarta mejor marca española de siempre con 2:27:08; este año en Sevilla había estado por debajo de la plusmarca hasta cerca del kilómetro 40, pero se le escapó.

La atleta de Valls fue "como un clavo", como ella misma aseguró, a 17:20 aproximadamente cada cinco kilémetros, con 17:30 del 30 al 35 y 17:02 del 35 al 40, con 7:37 para los últimos 2,2 kilómetros. El paso del medio maratón estuvo en 1:13:14.

"En el kilómetro 34 y tras ver que iba bien al ritmo, sí que he pensado que ya no se podría escapar, porque me veía muy bien. Incluso he podido tirar un poco más y al final incluso disfrutar sabiendo lo iba a conseguir, pero también era prudente y le decía a mi 'liebre', Roger, que no tirara más para asegurar. Luego me vi bien, ya he visto por lo parciales que del kilómetro 35 al 40 ha sido el más rápido que hemos hecho", indicó Galimany a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).