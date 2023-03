Marta Pérez: "Es difícil no dejarte llevar por los objetivos que esperas de ti"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta Pérez apunta que el objetivo para el Europeo en Pista Cubierta de Estambul (Turquía) que comienza este jueves es "estar en la final" de los 3.000 metros y finalizar "entre las seis-ocho primeras", y aunque sabe que "es difícil no dejarte llevar por los objetivos" a los que una deportista aspira, tiene claro que desea alcanzar el "nivel élite" para competir entre las mejores.

"He entrenado muy bien estas semanas y estoy en forma. He competido muy poco y ya tengo ganas. Mentalmente estoy muy bien, y no me genera demasiados nervios -la competición-, me gusta mucho competir y creo que lo gestiono bastante bien. A veces es mi entrenador el que me tiene que frenar y me dice que no compita para cuadrar la planificación. Lo que me crea incertidumbre es que tengo dos 3.000 si paso a la final y nunca lo he hecho", comentó Pérez en una entrevista a Europa Press antes de partir a la cita.

La atleta soriana debutará en el Europeo bajo techo este jueves con la primera ronda de los 3.000 metros, teniendo la final de esta distancia solo 24 horas después. "Habrá bastante igualdad, estará abierto. Mi objetivo es estar en la final y estar entre las seis-ocho primeras", indicó a modo de meta.

"La presión debe existir en su justa medida, es mejor estar tranquilo para competir, pero es difícil no dejarte llevar por los objetivos que esperas de ti, en base a lo que has entrenado. Plasmar en la pista lo que has entrenado es una presión que siempre tendré, pero no voy agobiada, lo gestiono en su punto medio. Es verdad que luego me tomo muy a pecho los resultados", afirmó Pérez.

La española completó en 2021 su mejor año como profesional, muy cerca de los metales en los grandes eventos en los que participó. En el anterior Europeo 'indoor' de Torun (Polonia), su segunda participación en este tipo de competición, firmó un meritorio cuarto puesto en 1.500 metros. Unas buenas sensaciones que se confirmaron en los Juegos de Tokio, cuando finalizó novena en la misma distancia. Además, en septiembre de ese año también terminó cuarta en la final de la Liga Diamante en Zúrich (Suiza), codeándose con las mejores.

"Nunca he sido tan buena como para estar tan cerca de las medallas, no tengo esa presión. Cuando hice cuarta en la Diamond, pensaba que el año siguiente podía estar más cerca de las medallas, pero luego no me salió nada. He aprendido que no puedes estar entrenando pensando en eso para mejorar, no me puedo comparar constantemente con marcas. Quiero estar en el nivel élite, de estar arriba y pasar a las finales", reconoció la fondista.

"He ido a todos los campeonatos desde 2017, el objetivo es estar en las finales y lucharlas. Espero que algún día pueda hacerlo, con más entrenamiento y la madurez que me dan esos torneos. Mi progresión hacia el alto nivel fue muy tranquila, mientras estudiaba. Siempre fui mejorando mis marcas, así que, aunque no pasara a la final, no tenía frustración. Ahora tengo más presión, pero soy otra atleta y estoy en un nivel en el que debería poder pasar", reiteró sobre sus opciones en Estambul.

Sin embargo, confesó que este Europeo no es parte del "camino" hacia el Mundial de Budapest en verano, que sí es "más prioridad" por ser al aire libre. "Siempre es más prioritario, pero creemos que es posible hacer dos 'picos' en la temporada. Yo siempre me marco como objetivo los campeonatos internacionales con la selección", explicó.

Finalmente, abordó el crecimiento exponencial del atletismo español en los últimos años, con un 2022 en el que se batieron 43 récords nacionales absolutos. "Ahora hay gente muy joven haciendo grandes registros y eso mueve al espectador, además de gente veterana que también mueven a la gente porque llevan mucho tiempo. Siempre ha habido iconos, pero ahora aparecen en la llamada Katir, Adel (Mechaal) y Mario (García Romo) y sí que podemos dar más 'miedo'", concluyó.