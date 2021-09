Martín Fiz recibe la Compostelana tras completar corriendo los últimos 115kms del Camino de Santiago Sostenible

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exatleta español Martín Fiz recorrió un total 115 kilómetros en 5 etapas de Sarria a Santiago de Compostela y dio 150.000 pasos, con la ayuda de tres medallistas olímpicos en su reto del Camino de Santiago Sostenible para dar a conocer el Sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español by Santander.

El triatleta español Javier Gómez Noya acompañó al maratoniano en la última etapa y alcanzado ambos la meta en la Plaza de Obradoiro, donde les esperaba el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, con los deportistas olímpicos David Cal y Begoña Fernandez junto con un nutrido grupo de invitados del COE y empleados de la entidad financiera.

Martín Fiz, embajador de Banco Santander, culminó este sábado su reto y obtuvo la Compostelana después de haber recorrido corriendo los últimos 115 kilómetros en 5 etapas. Fiz consiguió completar el Camino de Santiago de Compostela a golpe de medias maratones, con un promedio de 25 kilómetros por día.

Gómez Noya le acompañó en los últimos 20 kilómetros corriendo de Arca do Pino a Santiago. En paralelo, Alejandro Blanco, David Cal y Begoña Fernández, ex campeona de las 'Guerreras' de balonmano, participaron en la marcha a pie de 5 kilómetros desde Monte do Gozo.

A lo largo del recorrido, se han ido incorporando día a día atletas y periodistas para compartir y promocionar la sostenibilidad en el deporte en el marco inigualable del Camino de Santiago, entre los que cabe destacar la participación del también embajador de Banco Santander, Abel Antón.

"Después de haber ganado campeonatos del mundo, y ahora que estamos en otra dimensión, conseguir la Compostelana ha sido la recompensa a lo hecho y que particularmente a mí me hace mucha ilusión. Ha sido una experiencia personal muy bonita. Aquí lo importante no era ganar sino venir y dar visibilidad a un proyecto que quiere contribuir a hacer un mundo más sostenible porque de lo que se trata es de defender el futuro de nuestros hijos en el mundo", aseguró Martín Fiz.

"Y aunque nosotros hemos tratado de endurecer la prueba, los verdaderos protagonistas del Camino son los peregrinos que van andando, que les cuesta, que hacen un esfuerzo y que, además, nos han venido animando a nuestro paso como una gran hermandad", subrayó Martín Fiz.

Por su parte, Alejandro Blanco destacó que "del uno al diez no tengo números". "Estamos encantados. Gracias por el apoyo del Banco de Santander. Este es un proyecto maravilloso para la creación y el desarrollo del sello sostenible y somos el primer Comité Olímpico en el mundo que lo tenemos y haber hecho este camino con el Santander y deportistas de renombre le da un plus", indicó.

"El deporte es uno de los grandes motores de la sociedad y tiene que incidir en la sostenibilidad. Es un tema de concienciar a la gente que en el mundo donde vivimos tenemos un mal futuro y el deporte es un buen punto de encuentro para promover la sostenibilidad", añadió Blanco.

Por su parte, Javier Gómez Noya se mostró muy satisfecho de la experiencia. "Ha sido una etapa muy bonita, con grandes personas, en un entorno espectacular y además no nos ha llovido, así que todo perfecto. Es importante que seamos conscientes de que hay que respetar el medioambiente y trabajar por futuro sostenible para seguir disfrutando de paisajes como los del Camino de Santiago. No tengo más que aplaudir a Banco Santander y al COE por mandar este mensaje de desarrollo sostenible", apuntó.