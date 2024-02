Más de 12.000 corredores participan este domingo en la Zurich Maratón de Sevilla más internacional

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 12.000 corredores, entre ellos el español Ayad Lamdassem, disputan este domingo, a partir de las 8:30 horas, la Zurich Maratón de Sevilla más internacional de su historia, anunciaron este viernes los organizadores en su presentación oficial.

La delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, ha recibido oficialmente a los atletas de élite que lucharán este domingo por la victoria, batir los récords de la prueba y conseguir las mínimas para clasificarse para los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano.

Al acto celebrado en las oficinas de turismo de Sevilla, en la orilla del Guadalquivir, han acudido las kenianas Antonina Kwambai y Magdalyne Masai, dos aspirantes al triunfo, Ayad Lamdassem, Gadisa Birhanu Shumie, el ganador de la pasada edición, y los exatletas profesionales Abel Antón y Martín Fiz.

El Zurich Maratón de Sevilla 2024 es la edición de los récords en cuanto a la participación de atletas de élite, con más de 250, proyección internacional -se podrá seguir en directo en casi 400 canales de televisión de todo el mundo- y en participación extranjera, con el 47 por ciento de los más de 12.000 inscritos.

Además de ser campeonato de España y los 'Trails' de las federaciones británica y turca, prácticamente un centenar de atletas intentarán lograr marcas mínimas para clasificarse para los Juegos de París.

El impacto económico de la prueba en la ciudad superará los 60 millones de euros, también el de mayor de su historia en estas 39 ediciones.

HOMENAJE A ANTÓN

Los padrinos del Zurich Maratón de Sevilla, Abel Antón, que será homenajeado en el 25 aniversario de su título de campeón del mundo en Sevilla, y Martín Fiz tambiés estuvieron en la presentación junto a José Antonio Ruiz, director municipal del Zurich Maratón de Sevilla; Sebastián Ballester, Marketing Iberia en ASICS Corporation; y Sara Rodríguez, responsable del centro de Fundación Unicaja en Sevilla.

Igualmente, Gadisa Birhanu Shumie, ganador el pasado año con 2h04:59 y uno de los grandes favoritos para la victoria el domingo, y el español Ayad Lamdassem, que aspira a mejorar su marca personal y lograr el pasaporte para París 2024 si termina alzándose también con el título de campeón nacional.

"Estamos ante una edición que ya ha hecho historia muchísimo antes de celebrarse, la edición de los récords, por número de participantes, número de atletas de élite, récord también histórico de corredores internacionales, con más de 5.700 llegados de 100 países diferentes, y por supuesto el récord de mujeres participantes, más de 2.100, lo que supone un 17,5% de participación femenina en esta prueba que esperamos siga creciendo en las próximas ediciones. Estoy segura de que Sevilla y los sevillanos con esta fiel y gran afición que tienen al atletismo y el cariño que le tienen a la maratón van a responder ante esta convocatoria, sin duda la prueba deportiva por excelencia de la ciudad", aseguró Minerva Salas.

El objetivo, además de los récords del circuito, será volver a facilitar la consecución de mínimas para los Juegos Olímpicos -hasta 25 se lograron en 2023- y seguir sumando récords nacionales, como los 15 que se han batido en las dos últimas ediciones.

Ayad Lamdassem ha declarado que viene a por todas a Sevilla, e intentará batir el récord de España. "Soñar es gratis, así que vamos a probar a ver qué sale, porque he entrenado mucho y me he preparado para estar al más alto nivel en Sevilla, donde estoy muy contento de volver. Voy a salir a tope para no solamente ganar la plaza para los Juegos Olímpicos, sino para romper la barrera de las 2 horas y 6 minutos de hace dos años (2:06.25)", comentó.

En cuanto a la participación popular, se agotaron los 12.000 dorsales disponibles con más de 2 meses de antelación, y se ha batido el récord histórico de participantes extranjeros con más de 5.700 corredores llegados de más de 100 países distintos.

Además, será la edición con mayor cantidad de mujeres inscritas de su historia, con 2.100 féminas (17,5%). Asimismo, serán más de 3.131 los corredores andaluces y se esperan más de 150.000 espectadores repartidos por el recorrido.

El Zurich Maratón de Sevilla forma parte de Las 5 Grandes de Zurich, el primer circuito de maratones de España. El desafío consiste en acabar las carreras de Barcelona, Madrid, San Sebastián, Sevilla y Valencia.

MEDALLA PARA LOS 'FINISHERS' EN HONOR A ANTÓN

El mejor maratoniano español de la historia, Abel Antón, será homenajeado por la organización por el 25 aniversario de su medalla de oro de campeón del mundo de la distancia en el Mundial de Sevilla'99.

Por este motivo, la medalla que recibirán los 'finishers' del Zurich Maratón de Sevilla contiene la imagen icónica del atleta soriano cruzando la meta en el estadio de La Cartuja.