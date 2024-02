Miki Oca: "No hemos tenido opción"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de waterpolo, Miki Oca, aseguró que su equipo no tuvo opción de ganar a Estados Unidos en ningún momento, tras la derrota por 11-9 en semifinales del Campeonato del Mundo de Doha, y añadió que dieron demasiadas facilidades en defensa ante las estadounidenses.

"Desde el inicio han empezado con un 3-0, luego hemos conseguido conectarnos con el partido pero la verdad es que siempre hemos ido por detrás. Han vuelto a coger 3-4 goles de ventaja y al final nos hemos acercado un poco pero siempre han estado por delante. No hemos tenido opción", aseguró en declaraciones facilitadas por la RFEN.

Para Oca, la aportación ofensiva española no estuvo mal, pero lamentó los desbarajustes defensivos. "Estados Unidos defiende muy bien y hemos hecho 9 goles, que no es poco y no está mal. Pero ellas han encontrado en ocasiones demasiado fácil nuestra portería y han sido mejor. A felicitarlas", se sinceró.

"Siempre pienso que estamos cada vez más cerca y en eso es en lo que tenemos que ir trabajando. Tenemos recorrido por delante para crecer y para ir a por ellas", señaló sobre cómo afrontar próximos retos ante la bestia negra española, una Estados Unidos a la que no ganan, en grandes citas, desde el Mundial 2013.

"Siempre es un tema mental hasta que ganas. Cuando pierdes recurrentemente contra un equipo, hasta que no ganas siempre hay una barrera mental que hay que romper", añadió en este mismo sentido el seleccionador español.