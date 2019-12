Mirambell mantiene la segunda plaza de la general de la Copa América con tres quintos puestos en Park City

Publicado 10/12/2019 22:04:18 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha logrado tres quintos puestos en el triple encuentro de la Copa América en el trazado de Park City (Estados Unidos) y mantiene el segundo puesto en la clasificación del certamen, con 225 puntos.

De esta manera, el catalán, que ha competido sin apenas descanso por su reciente paternidad, cierra el año muy cerca de la clasificación para el Mundial y con buenas sensaciones para la Copa del Mundo 2020-21. El segundo encuentro de la Copa América presentaba dos carreras a una sola bajada el lunes y una más con el formato convencional -segunda bajada para los mejores 20 clasificados- este martes.

El piloto español fue quinto en las primeras dos bajadas (51,35" y 51,63") a tan sólo cuatro y ocho décimas de la victoria. "Este viaje ha sido un poco una locura, y venía tras dormir tres días en un hospital, volar a toda prisa, cruzar Estados Unidos, salvar nueve horas de diferencia y tener sólo un día de entrenamiento", indicó Mirambell.

En este sentido, ha calificado el inicio de "positivo". "Me ha faltado potencia, consecuencia de mi última semana con el peque en el hospital en la que he tenido poco descanso y he perdido 1,5 kg. Por lo demás, las bajadas han sido buenos a nivel de pilotaje y me han dejado grandes sensaciones. Ha faltado un punto de velocidad punta por las cuchillas utilizadas, que no se han adaptado al hielo y me han dado demasiado agarre. De hecho, una pista tan lenta no favorece el set que llevo, pero claro, entrenando un día no me voy a jugar la vida probando algo que no va a saber si funcionará", subrayó.

Este martes, concluyó también quinto (1:41.04", +1,55" del líder y a dos décimas del cuarto). "Es un balance excepcional. Hoy he perdido, de nuevo tiempo en la salida, porque estoy lento y cansado, pero hemos defendido bien el pilotaje, y el paso de las bajadas nos ha ido favoreciendo. La primera ha sido brutal, y la segunda casi perfecta, de las mejores que he hecho en esta pista. Me quedo con eso. No puedes pedir más cuando tus rivales están casi en cifras de récord del circuito. Ahora toca volver a casa, trabajar en el gimnasio, que es lo que no he podido hacer los últimos días y volver fuerte", apuntó.

"La media es buena y tenemos el 70% de la faena hecha para estar en el Mundial y mantener nivel de Copa del Mundo la temporada que viene. No puedo pedir más. Ha sido un viaje loco, muy duro, y sólo puedo dar las gracias a Toni Mirambell y Fidel Sust por su labor como entrenadores, y a Bernat Buscà por la preparación física. Además, Adrián Rodríguez ha competido a un gran nivel y Paula Raul se ha estrenado al fin en competición", finalizó.