Mirambell se retira del Mundial por culpa de la primera lesión en su carrera

"Mantenerme en pista habría venido asociado a dos meses de recuperación"

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de skeleton Ander Mirambell se ha retirado este jueves del Mundial de Altenberg (Alemania) debido a una lesión muscular, la primera de su carrera, y ha finalizado último al no poder completar más que la primera bajada.

Pese a lograr la 27ª plaza (58.25") al llegar a meta, Mirambell optó por retirarse al confirmar que se había lesionado los isquiotibiales de la pierna derecha durante la arrancada, en un hielo lento al ser el piloto 32 en el orden de salida.

El piloto español firma con ello su primer abandono en quince años de carrera deportiva, coincidiendo con la que era su décima participación consecutiva en el mundial, y ha priorizado una rápida recuperación tras el lance para poder iniciar cuanto antes su preparación para la campaña 2020-2021.

Mirambell sitúa 2019-2020 entre sus tres años más importantes a nivel deportivo, con el triunfo en la Copa América, el primer campeonato de España, la clasificación para la próxima Copa del Mundo y el nacimiento de su primer hijo como momentos más brillantes.

Un mal apoyo en esa arrancada fue lo que le obligó a retirarse por primera vez de una competición oficial, después de 155 salidas. "Desde entonces me he centrado en el pilotaje, que ha rayado a un nivel altísimo", argumentó.

"He alcanzado los 111 km/h de punta en la aproximación al Kreisel, la 13ª mejor velocidad absoluta en este punto, lo que demuestra que podíamos estar perfectamente luchando por el 23º puesto", lamentó al respecto.

No obstante, al percatarse de la lesión, no quiso continuar ni completar las dos bajadas restantes. "Mantenerme en pista para luchar por acabar 28º o 30º habría venido asociado a dos meses de recuperación. Retirarme ahora, y siempre dependiendo de la evolución de la lesión, me permitirá empezar en dos semanas la pretemporada", auguró.

"Es la primera vez que me retiro en 155 participaciones, y también que acabo el último de modo oficial. Una pena porque, anécdota al margen, me quedo con 375 puntos de ranking y pierdo la posibilidad de escalar alguna posición más", argumentó.

No obstante, Ander Mirambell le pone una "gran nota" a la campaña 2019-2020. "La temporada ha sido excepcional. Yo la sitúo junto al nivel del año en que me clasifiqué para los primeros Juegos Olímpicos o cuando competí con el cruzado roto y que cerré ganando por primera vez la Copa América", recordó.

"Salvamos bastante bien el trance de empezar tarde y acabamos la campaña quedándonos dentro de la Copa del Mundo, clasificándonos para el décimo Mundial consecutivo en un año con un criterio más exigente, y con la victoria en la Copa América y el Campeonato de España", celebró.