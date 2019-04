Miriam 'La Reina' Gutiérrez: "Llevo el boxeo como una forma de vida y también ha sido una válvula de escape"

Publicado 06/04/2019 11:28:32 CET

La boxeadora Miriam 'La Reina' Gutiérrez no olvida que el boxeo, además de ser para ella "una forma de vida", en su momento fue una "válvula de escape" que le ayudó a superar su caso de violencia de género y que ha hecho que ganar el Campeonato de Europa de peso ligero ha sido algo "especial", después de estar esperándolo desde "tiempo atrás".

"Llevo el boxeo como una forma de vida. Al final, todo deporte, sea boxeo o el que sea, siempre y cuando sea un deporte, también es algo donde tienes unos principios y unas metas y quieres conseguir todo lo que sea en algo que te gusta, entonces es ahí donde se focalizan todas las cosas. Para mi, el boxeo ha sido una válvula de escape, la verdad", señaló Miriam Gutiérrez en una entrevista a Europa Press.

La púgil de Torrejón de Ardoz, cuando se quedó embarazada de su hija con 19 años, sufrió violencia de género por parte de su expareja, una situación que le obligó a abandonar el boxeo. Pero el nacimiento de su hija de forma prematura le hizo recapacitar y reconsiderar su decisión, además de la ayuda de un equipo liderado por el exboxeador Jero García.

"El apodo de 'la Reina' me lo puso mi entrenador y mi sastre, porque se va viendo poco a poco que eres constante, no te metes con nada ni con nadie. Al final el apodo conlleva que has ido ganando poco a poco, despacito, sin ningún tipo de superioridad ante nadie y lo único que hacen es tratarte como tal, como tratan a todas las mujeres en el boxeo, que son como unas 'reinas'", relató.

Como boxeadora, la madrileña se ve como una deportista "que aprende rápido", algo clave en este deporte. "Soy estratega y al final el boxeo es puntuar y que no te puntúen. Como persona, soy todo lo contrario, me considero una persona bastante humilde, me gusta ayudar un montón a toda la gente que al final lo necesite. No te puedo decir algo mío directamente, pero sí te puedo decir que si hay alguien que lo necesite, ahí voy a estar", confesó sobre su personalidad, clave en la consecución del título.

"Ganar el Campeonato de Europa es especial, porque es una meta que llevábamos tiempo atrás esperando. Al final, con mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho tesón y buena organización hemos llegado a conseguirlo", analizó, siempre incluyendo a su "grandísimo" equipo.

Así, 'La Reina' pone por delante el trabajo de su equipo y su entrenador para conseguir el cinturón de campeona de Europa de peso ligero. "La clave ha sido tener un equipo grandísimo, que ha venido detrás de mi empujando. Yo tengo el sacrificio correspondiente y las ganas", añadió.

"Ganar el cinturón se imagina, se sueña y también se sueñan muchas cosas más grandes. Por ahora lo tenemos aquí, hemos podido optar a ello, nos lo han traído, hemos podido disputarlo, disfrutarlo y ganarlo", comentó respecto a su ambición, que siempre le hizo soñar con el cinturón.

Gutiérrez no cree que su situación y el título le hayan convertido en bandera del feminismo, al que quieren poner "muchos estereotipos". "Se trata de que todo sea un núcleo de fuerza y bastante grande para que tú hagas un conjunto con ellos, no hay que separar, lo veo ridículo. Yo hago una buena compenetración con mis 'caballeros', como yo los llamo, para llegar donde nos propongamos", concluyó.