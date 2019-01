Nani Roma: "Ahora el trofeo me da igual, yo disfruto compitiendo"

Publicado 27/01/2019 11:30:51 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Nani Roma confesó que disfruta "compitiendo", por eso "ahora" los trofeos le dan igual, después de conseguir el segundo puesto en coches en el Dakar 2019, que ha sido su número 23, y repasando su carrera está "satisfecho", sobre todo por haber sido "competitivo" tanto en motos como en coches.

"A mí me importa muy poco (tener presencia en los medios), yo no corro para salir en los periódicos, salir más en la tele o para ser más conocido, corro como un reto personal que tengo, unos objetivos personales. Disfruto mucho con lo que hago, lo más aburrido es cuando pasas la línea de meta. Los trofeos... A lo mejor cuando me haga mayor y en unos años los vea... Ahora el trofeo me da igual, yo lo disfruto compitiendo", confesó Nani Roma en una entrevista a Europa Press tras su segundo puesto en el Dakar de Perú de 2019.

Para el catalán, el último Dakar ha sido "de mucho lío, de mucha complejidad, de mucho estrés y de mucha tensión". "No ha sido largo como algunos Dakares pasados, que eran duros físicamente de horas de conducir; ahora ha sido más psicológico. La valoración es buena y estamos contentos", comentó Roma sobre uno de los 'raids' más duros mentalmente de los últimos años.

"Sobre todo ha sido duro por el contexto de dunas y arena en el que corríamos, no sabías lo que te encontrarías o te pasaría, por tanto esto genera tensión, te fatiga mucho. Había Dakares en los que dormías poco, porque llegabas tarde, te levantabas muy temprano, que también fatiga, pero de otra forma. Aquí en cada duna que entrabas decías: '¡Hostias, a ver qué va a pasar!'", afirmó el dos veces campeón del Dakar, que asegura que han pasado por las dunas "más complicadas que había en Perú".

El segundo puesto de este año valió "mucho la pena" a Nani Roma, por "todo el esfuerzo", corriendo con su copiloto, Álex Haro, lesionado. "El esfuerzo ha sido muy bueno y lo positivo es ver que, dentro de las circunstancias de carrera, lo hemos sacado para delante. Los finales de etapa los disfrutábamos, porque antes estabas siempre inquieto", expresó respecto a otras citas más largas en cuanto a días de competición.

"Él (Nasser Al-Attiyah) lo ha hecho muy bien, ha hecho una carrera impecable, y nosotros podríamos haber hecho cosas de forma distinta; pero lo ves ahora, antes creíamos que era esto lo que teníamos que hacer. Por tanto, el resumen es muy bueno", analizó alabando la buena carrera del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) como la razón principal de no haber conseguido su tercer Dakar tras haber sido campeón en motos (2004) y coches (2014).

"El tercer Dakar siempre está cerca o lejos. Lo bueno es que el año que viene empezaremos un Dakar nuevo, otro recorrido. Este año, aunque estemos a 46 minutos, no ha estado lejos. Había días que arriesgando más, llevando menos peso en el coche, haciendo las cosas distintas...", añadió.

"LA CABEZA HA PASADO POR MUCHAS SENSACIONES EN ESTE DAKAR"

El de Folgueroles espera que el próximo Dakar no se corra en un solo país, algo que obliga a pasar por los mismos puntos 3 ó 4 veces. "No es lo ideal, sinceramente. Esperemos que el año que viene cambie y que se haga de forma distinta. A nosotros nos gusta conocer países, ir más en línea, por lo tanto esto añadió complejidad al tema", pidió Roma.

"La cabeza ha pasado por muchas sensaciones, porque empezabas por dunas, había un poco de pista, pero tampoco te relajaba mucho porque sabías que te venían más dunas. El viento del mar hace que las turbulencias que hace la arena no las acabes de entender, y cuando no entiendes algo te entra mucha tensión. Era duro no tener ni un momento de relax en la etapa", reconoció.

Ya en España, Nani Roma reconoce que él "siempre" quiere ganar y tras la carrera pensó "este lo ha hecho mejor, yo venía a ganarlo". "Tenemos que estar muy satisfechos, sin ningún reproche personal y contentos de cómo ha ido todo", agregó.

Uno de los momentos más emocionantes de este Dakar fue el accidente de del francés Stéphane Peterhansel, rival directo de Roma, al que el catalán ayudó cuando quedó atrapado. "Va con nuestro deporte. El tío estaba allí... Tenía que haber sido un tema de sacarle en 30 segundos y se nos complicó y acabamos pagando casi ocho minutos. Pero decides hacerlo y ya está, para delante", aseguró, orgulloso de su acción a pesar de haber perdido mucho tiempo en la general.

"HE CAMBIADO A MEJOR, MANTENIENDO LA PASIÓN DEL JOVEN QUE EMPEZÓ CON 23 AÑOS"

"Mantengo este nivel porque me gusta mucho. Al final, en la vida, lo que hace que te mantengas al máximo nivel es que te gusta y te motiva, sigues motivado en competir, porque una cosa es correr y otra competir. Me gusta mucho lo que hago, me motiva mucho, y esto hace que todavía estemos aquí", señaló el español como la principal causa de seguir luchando por los primeros puestos tras 23 años de carrera.

Y es que el Nani Roma de la actualidad ha cambiado respecto al Nani Roma que comenzó en los rallies. "Vas cambiando la forma de pensar, de ver las cosas y hacerlas. Todo el mundo con 23 años encima cambia. De la persona impulsiva, del joven que iba en moto con 23 años, que descubría un continente africano espectacular... Hemos cambiado, yo creo que a mejor, manteniendo la pasión del joven que empezó hace 23 años", añadió.

"Carlos (Sainz) es un tío que lo que ha hecho este año es la hostia, porque lo que le pasó era para haberse ido a su casa, pero siguió con mil problemas y estuvo allí hasta el final. Cuando yo era pequeño iba a ver correr a Carlos, tiene la tradición, campeón del mundo de rallies dos veces, y es un tío muy conocido", comentó sobre que los focos mediáticos rodeen al campeón del Dakar del año pasado.

Tras probar las motos y los coches, Nani Roma no podría quedarse con ninguna modalidad porque "son diferentes". "La suerte que tengo es haber podido ser competitivo en las dos, pero son cosas completamente opuestas", reconoció. La moto es más "personal", porque el piloto hace la navegación, corre, compite, hace el 'road-book', hace "lo que le parece". "En coches compartes lo malo y lo bueno con alguien. Tengo la suerte de tener los mejores coches y los mejores equipos, lo que me da la oportunidad de competir con coches espectaculares", concluyó.