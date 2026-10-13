El Natulim Sailing Team gana el Campeonato de España de Vela Femenina

El Natulim Sailing Team conquista el Campeonato de España de Vela Femenina. - NATULIM SAILING TEAM

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Natulim Sailing Team, del Club Náutico de Sevilla, se ha proclamado Campeón de España de Vela Femenina 2026 tras imponerse en la clasificación general de la Liga Iberdrola, la máxima competición nacional, en su primera temporada como equipo.

Este logro cierra una campaña para un equipo que nació de la amistad, la pasión compartida por el mar y la ilusión de volver a competir de un grupo de amigas unidas por su pasión por el mar después de sus carreras deportivas juveniles.

Integrado por Carlota Massana, Aina Lleonart, Ana Lobo, Ana Pujol y Sofía Basterra, la formación representa una historia de cinco amigas procedentes de distintas ciudades españolas con carreras profesionales consolidadas.

Asimismo, Claudia Adán, joven regatista alicantina, se ha incorporado al equipo en la final de Altea para sustituir a Ana Pujol tras un imprevisto médico.

El equipo comenzó la temporada con un cuarto puesto en la prueba inaugural de Getxo y ha ido creciendo regata tras regata dentro del circuito. La regularidad mantenida ha consolidado su liderato y les ha permitido alcanzar el título nacional tras ganar en Calpe y el Arenal (Mallorca), y sumar un tercer lugar en Vilagarcía de Arousa (Galicia) y un segundo puesto en la final de Altea.

"Este título significa muchísimo para nosotras. No solo por el resultado deportivo, sino por todo lo que hay detrás: años de amistad, esfuerzo, conciliación familiar y profesional, y muchas ganas de volver a navegar juntas. Conseguirlo como equipo lo hace aún más especial", señaló Carlota Massana, patrona del Natulim Sailing Team.

Además del éxito deportivo, el equipo se ha convertido en un ejemplo del creciente protagonismo de la mujer en la vela española, demostrando que la competición de alto nivel es compatible con el desarrollo profesional, la maternidad y otros proyectos personales.