La NFL Experience Barcelona se celebrará el domingo 6 de diciembre en el RCDE Stadium junto al Espanyol. - NFL

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano, y el RCD Espanyol celebrarán la NFL Experience Barcelona el próximo domingo 6 de diciembre en el RCDE Stadium, después de su aplazamiento el pasado 4 de octubre debido a la alerta roja meteorológica, según un comunicado.

La NFL Experience Barcelona regresa con una nueva fecha para que los aficionados puedan vivir juntos y en directo el partido entre los Jacksonville Jaguars y los Chicago Bears el próximo 6 de diciembre, un partido que arranca a las 19.00 horas,, además de disfrutar de actividades y juegos de habilidad.

Barcelona será la próxima parada del programa NFL Experience en España tras las citas de Sevilla, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol del Real Betis Balompié; y Mallorca, en el Mallorca Sports Bar del Estadi Mallorca Son Moix; que agotaron todas las plazas disponibles, como en la NFL Experience Bilbao, que se celebró este jueves, en San Mamés.

Además de disfrutar del partido de los Jaguars en casa de los Bears, los aficionados podrán participar en actividades de precisión de pase, fotografiarse en los 'photocalls' temáticos y disfrutar de una zona de tailgate. Para apuntarse, los aficionados deben registrarse en la aplicación oficial NFL OnePass y seleccionar la opción del evento en Barcelona.

"Nos hacía especial ilusión celebrar esta jornada en Barcelona y, tras tener que aplazarla en octubre por la alerta meteorológica, estamos encantados de poder reunirnos por fin con la afición catalana", señaló Rafa de los Santos, director general de NFL España.

La NFL vivirá un encuentro con fans en la Ciudad Condal "de la mano del RCD Espanyol y en un escenario espectacular", para "compartir la experiencia de la NFL tanto con quienes ya disfrutan de este deporte como con quienes se acercan a él por primera vez". "Tras la gran acogida que hemos tenido en Sevilla, Mallorca y también este jueves en Bilbao, tenemos muchas ganas de disfrutar de una gran jornada de NFL en Barcelona", agregó De los Santos.

Mientras que Mao Ye, CEO y vicepresidente del RCD Espanyol, defendió que "el RCDE Stadium está preparado" este evento y para "abrirse a nuevos públicos". "Recibir la NFL Experience Barcelona nos permite mostrar otra faceta del estadio y ofrecer a la ciudad un espacio donde compartir una gran jornada de deporte. Estamos muy contentos de que finalmente podamos celebrarla aquí en diciembre", señaló.