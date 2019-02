Ona Carbonell: "Para mí es muy importante hacerlo bien dentro y fuera del agua"

Publicado 17/02/2019 15:15:57 CET

La nadadora Ona Carbonell, confesó que, una vez el descanso que se tomó en 2018, ya está "a tope" con el resto del equipo español de cara a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y que, en su papel de "espejo para muchas personas", sabe de la importancia de "hacerlo bien dentro y fuera del agua".

"Estamos a tope, porque el año previo (a unos Juegos) tienes que dar muy buena imagen para que el año siguiente todo el mundo vea que la sincronizada española está a tope. Por eso este año es importante", indicó Carbonell a Europa Press tras participar en el Desayuno Philadelphia.

De todos modos, la catalana tiene claro que su mayor reto más cercano es el Mundial de Corea. "Primero es el Mundial en Corea, que será mi séptimo consecutivo y espero estar ahí y ganar alguna medalla. También es mi cuarto ciclo olímpico, me siento un poco vieja", bromeó.

"Estoy muy satisfecha con el equipo, creo que es increíble. En Tokio espero que hagamos un buen papel, pero también es un equipo que de cara a París apunta muy fuerte, tiene un recorrido muy grande porque es muy joven. En Glasgow hicieron un papel increíble y para mí es uno de los mejores en los que he estado, porque hay muy buen ambiente, son muy buena gente y son muy trabajadoras, además hay como una unión muy buena para poder sacar los resultados", alabó a su equipo.

La ganadora de dos medallas olímpicas ya hace "muchos años" que está liderando la sincronizada española y como capitana siente esa "responsabilidad". "No solo por el hecho de seguir cosechando éxitos, sino también por ser un ejemplo para todas las niñas de educación, respeto, responsabilidad, trabajo, sacrificio, liderazgo. Para mí es muy importante hacerlo bien dentro del agua, pero también fuera, porque eres espejo para muchas personas", reconoció respecto a los valores que deben acompañar a un deportista de élite.

A pesar de que confía plenamente en el equipo, es "muy difícil" saber si llegará con opciones a Tokyo 2020. "Depende de cómo vaya este año, veremos también cómo se enfoca el año olímpico. Venimos de no clasificar el equipo en los últimos Juegos, entonces cualquier mejor resultado ya será muy bueno", admitió.

La de Barcelona tiene semanas de entrenamiento que son "una locura". "Por ejemplo, ahora llevábamos un mes entrenando incluso los domingos también. Ayer entrenamos de 7 de la mañana a 12:30, comimos y volvimos al agua a las dos hasta las seis. Es duro, y luego fisio, ballet...", comentó acerca de la preparación de un deporte donde la constancia es "lo más duro". "Durante un cierto tiempo puedes ir a tope, pero cada año, cada día, el estar constantemente ahí a tope no es fácil", agregó.

"La alimentación es básica, es la gasolina para poder funcionar bien y una de las cosas que me ha dado el deporte, y ahora MasterChef, es conocer más los alimentos, qué proporciones, qué combinaciones. Toda esta cultura más nutricional es muy importante para el deportista. No soy nada obsesiva, pero intento cuidarme porque la natación sincronizada es un deporte artístico y tienes que mantener una línea, es un tema estético. Me cuido, pero me doy todos los caprichos que quiero", advirtió.

Ahora, Ona Carbonell volverá a la competición en 2019, concretamente en el Open de París, que comienza el 1 de marzo y para el que espera estar "preparada". "Estoy a tope, estamos entrenando muchísimas horas. Esta es la primera etapa de las Series Mundiales, luego nos vamos a Japón, a Rusia, a Budapest y luego el Mundial en Corea. Es un año supercompleto, estamos entrenando mil horas y muy a tope. Estoy muy contenta con el equipo, es maravilloso, la entrenadora es una 'crack' y creo que estamos mejorando", añadió.

Su 2018 ha sido "diferente", al no participar en ninguna competición, pero también ha sido "muy positivo" e "importante". "Llevaba 15 años sin parar de la piscina. No paré, porque seguía yendo a entrenar, pero hice como un mini 'reset' y pude conocer a personas muy interesantes como mis compañeros de 'MasterChef'. He vivido una experiencia que jamás me hubiera imaginado y he aprendido de un mundo que desconocía y me parece que es muy atractivo", valoró.

Repasando su carrera, para la catalana, no hay nada "comparable" a ganar una medalla olímpica. "Tengo 20 medallas mundiales y cada una de ellas ha sido incomparable también, porque los mundiales es algo muy bestia. Pero los Juegos son muy especiales, son cada cuatro años y es el momento más álgido para cualquier deportista", señaló.

"Me acuerdo que la primera vez que entré en la Villa Olímpica (en Londres 2012) dije: 'Soy de las elegidas por estar aquí'. Y para mí ya era lo más. Pero, de repente, me acuerdo que gané la plata y todos los deportistas me dijeron: 'Guau'. Y ahí pensé 'soy la elegida dentro de las elegidas'. Porque claro, de todo el mundo que va a unos Juegos, muy pocos ganan medalla, entonces te das cuenta de que lo que has hecho es muy grande", expresó.