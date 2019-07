Ona Carbonell: "Todo esto me está superando, cuesta mucho ganar tantas medallas"

Publicado 17/07/2019 16:43:17 CET

La nadadora española Ona Carbonell reconoció que se está sintiendo superada por todo lo que está rodeando a su actuación en el Mundial que se está disputando en Gwangju (Corea del Sur), donde ya ha ganado tres medallas para un total de 23 en su carrera mundialista, algo que "cuesta mucho".

"No me lo creo, todo esto me está superando, no pensaba que iría tan bien y no sabía nada de todos estos records, estoy superemocionada, pero también muy concentrada porque nado muchas pruebas y estoy intentando no creérmelo mucho hasta que no acabe para poder estar concentrada", comentó Carbonell tras ganar su tercera medalla en la cita.

La catalana insistió en que estaba "tremendamente emocionada". "Cuesta mucho ganar tantas medallas y llevar tantos Mundiales consecutivos ahí arriba porque es muy duro", expresó, "flipando" al conocer que sólo Michael Phelps, "un ídolo", y Ryan Lochte tienen más medallas mundialistas que ella.

"Y también el haber superado a Ischenko, que es mi referente desde muy pequeña. Ahora mismo estoy en el cielo, pero no mucho porque este jueves tengo la final de Dúo Libre y pasado la final de Equipo Libre, y hemos trabajado mucho en estas dos pruebas", prosiguió la barcelonesa.

Para Carbonell, es "muy difícil" mantener su nivel durante tanto tiempo porque se necesita "mucha constancia y disciplina". "Y entendiendo que siempre hay margen de mejora porque yo cada año aprendo cosas nuevas y todavía tengo mucho recorrido de aprendizaje a nivel mental y físico, que es lo que me da energía para ir mejorando cada año", apuntó.

La nadadora española también celebró el bronce conquistado en la modalidad de 'Highlight' con el equipo. "Hemos entrenado muchísimo y este es el mejor equipo con el que he entrenado y competido. Estoy muy emocionada por todas y por las entrenadoras, que sin ellas no estaríamos donde estamos. Sin este equipo no habría tenido la fuerza para llegar aquí porque no es fácil, son muchos años y cada año soy más mayor, así que les estoy muy agradecida", comentó.

Finalmente, se refirió al impacto que había tenido su homenaje a Nelson Mandela en su ejercicio de Solo Técnico. "La tele de Sudáfrica quiere hacerme un reportaje y todas las nadadores de Sudáfrica vinieron llorando a felicitarnos. Estoy como muy sorprendida y para mi es de lo más bonito, más que los récords porque ya no es solo ganar medallas sino intentar evolucionar el deporte, que es lo más maravilloso de esta vida y que nos enseña unos valores imprescindibles", sentenció.