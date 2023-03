Oriol Cardona, campeón del mundo de esprint en los Mundiales de 'skimo' de Boí Taüll

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador de montaña español Oriol Cardona es el nuevo campeón del mundo de la modalidad de esprint al ganar la prueba en los Mundiales de esquí de montaña que empezaron este martes en la estación catalana de Boí Taüll, con hasta cinco medallas para la delegación española.

Además del oro de Oriol Cardona, Laia Sellés ganó la medalla de oro en categoría Sub-18 femenina, la sevillana María Ordóñez fue plata en Sub-20 femenina, mientras que María Costa y Ot Ferrer fueron medalla de bronce en categoría Sub-23.

Las distintas pruebas de esprint de los ISMF World Championships Skimo Boí Taüll 2023 abrieron el certamen mundialista, siendo el triunfo de Oriol Cardona en categoría elite masculina y el triunfo de Laia Sellés en la Sub-18 femenina lo más destacado de la jornada para la delegación anfitriona.

La prueba de esprint es la más rápida de los mundiales, y consta de una carrera individual que combina las características y técnicas básicas del esquí de montaña en subida con pieles, tramo a pie con esquís a la espalda y una única bajada.

Oriol Cardona fue líder desde el principio, con el público claramente de su lado. "Estoy muy contento de poder correr en casa, el hecho que hubiera tanta gente animando me ha dado mucha energía. Estoy muy contento de la victoria, he trabajado mucho para poder estar aquí. Uno de mis miedos era no llegar a la final, pero lo he conseguido y lo he dado todo", explicó Cardona.

El también catalán Ot Ferrer, por su parte, se quedó a las puertas de la final absoluta pero fue podio en la categoría Sub-23. "Estar aquí luchando con los mejores del mundo es un sueño para mí", aseguró. Por su parte, María Costa, tercera en Sub-23, aseguró que colgarse la medalla fue "una motivación todavía más grande".