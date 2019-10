Orlando Ortega se queda sin medalla ras ser tocado en la recta final

Actualizado 03/10/2019 11:39:46 CET

El vallista español Orlando Ortega en el Mundial de Doha - EUROPEAN ATHLETICS

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Orlando Ortega se ha quedado sin medalla este miércoles en la prueba de 110 metros vallas del Mundial de Doha (Catar) después de haber sido tocado por el jamaicano Omar McLeod a falta de dos vallas y perder toda opción de medalla cuando iba a llevarse el bronce.

El velocista de origen cubano, a sus 28 años, terminó quinto y se llevó un gran disgusto después de haber realizado una carrera muy completa. Sin embargo, en la sexta valla Ortega vio cómo se frustraba todo el trabajo de un año con un toque que resultó decisivo.

Ortega se situó mejor que su rival de la calle 4 e incluso pudo pelear por la segunda plaza porque tenía cogido el tercer lugar. El podio era cuestión de segundos para el velocista nacionalizado español. Pero no fue así después de que el actual oro olímpico se cayase perjudicando su trayectoria.

Ese toque impidió a Ortega esprintar con limpieza dejando el oro para el estadounidense Grant Holloway con 13,10 segundos, la plata al ruso Serguéi Shubenkov y el bronce al francés Pascal Martinot-Lagarde con 13,15 y 13,18, respectivamente. El español entregó un cronómetro de 13,30, lejos de los 13,16 de la semifinal.

"Es un robo, me han robado una medalla. Me parece impresionante que haya ocurrido algo así. Yo acepto toques de mano y que haya roces, pero una cosa así no la puedo aceptar. No me han dejado ganar una medalla. No soy juez, pero la IAAF tiene que hacer algo. Espero que para el día de mañana esto tenga una solución para un evento de esta magnitud", indicó en declaraciones a Teledeporte.

La RFEA presentó una reclamación, pero fue desestimada y, de esta forma, Orlando Ortega -subcampeón olímpico- no pudo dar a España el primer metal de este Mundial y el primero desde que Miguel Ángel López se colgara el oro en los 20 kilómetros marcha en 2015. En toda su historia, el atletismo español ha conseguido 38 medallas.

Por su parte, Javier Cienfuegos tampoco pudo colgarse una medalla en la final de martillo, aunque su actuación fue la mejor de un español en la historia de la competición en esta disciplina. El extremeño fue de menos a más y concluyó con 76,57 metros como mejor lanzamiento.

Su progesión fue muy evidente. Arrancó con 73,25, pasó a 74,73 y dejó en 76 metros justos su tercer lanzamiento. En el cuarto avanzó hasta los 76,57 y en el quinto se estancó. Acabó su participación con un lanzamiento de 74,64 quedándose en la séptima posición mundial. El oro fue para el polaco Pawel Fajdek, que conquistó su cuarto Mundial consecutivo.

La plata fue para el francés Quentin Bigot (78,19) y dio a su país la primera medalla en lanzamientos, mientras que el bronce correspondió al húngaro Bence Halasz con 78,18 metros, aunque posteriormente, y al contrario que en los 110 mv, el jurado de apelación aceptó la reclamación de Polonia por un primer lanzamiento irregular del magiar y le concedió también el bronce a Wojciech Nowicki con 77.69. Además, Dina Asher-Smith se colgó el oro en los 200 metros femeninos en una final de claro dominio de la británica.

GUERRERO Y PÉREZ, A SEMIFINALES DEL 1.500

Por su parte, la jornada también dejó la clasificación de Marta Pérez y Esther Guerrero para las semifinales del 1.500 femenino. La soriana consiguió el billete por puestos, mientras que la de Banyoles lo hizo por tiempos.

Marta Pérez concluyó cuarta en su serie con 4:07.48 y Esther Guerrero lo hizo con 4:06.99, siendo novena en su tanda, pero valiendo su tiempo para estar entre las semifinalistas del 1.500. "El objetivo era que fuese una carrera rápida, tenía que marcar ritmo para seguirlas. No tenía puntos para clasificarme por puesto. Me la he jugado y me ha salido bien", dijo la catalana.

"Veía que iba bien y en el último 400 he visto que tenia cambio. Lo primero para poder entrar en la final era volver a correr mañana y esa mitad ya la he conseguido. No quería que mi paso fuese cortito por el Mundial", explicó Pérez en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Las 'semis' serán este jueves a las 22 horas.