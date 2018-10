Óscar Husillos: "Habrá más carreras para ser campeón del mundo"

Publicado 05/03/2018 21:03:02 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Óscar Husillos advirtió que "el deporte le debe algo grande" después de su "justa" descalificación en los 400 metros de los Mundiales en Pista Cubierta de Birmingham (Inglaterra) y que esta revancha podría ser en el Europeo de Berlín de este verano, mostrándose seguro de que "habrá más carreras" para ser campeón del mundo.

"Fue un palo, un jarro de agua fría y un momento muy duro en mi vida. Me voy a recuperar, lo tengo más que claro. Queda mucho camino por delante, soy joven todavía y esto sólo ha sido un paso en mi carrera. El objetivo claro es el verano con el Europeo de Berlín porque el deporte me debe algo grande", aseguró Husillos a los medios tras llegar a Madrid con el resto de la selección.

El palentino dejó claro que su descalificación era "justa". "Visto lo que pasó en las eliminatorias y cuando me comentaron mi caso, vi muy difícil que me recalificasen. Hay que asumirlo, se peleó hasta el final, pero al final la apelación no prosperó y el campeonato del mundo tendrá que esperar, pero esperemos que en Berlín pueda subir al podio", subrayó.

"Quiero descansar, me va a costar recuperarme, seguro, y tendré días buenos y días malos, pero ya tenía la idea de ocupar el podio en el Europeo y ahora tengo que intentar ocupar lo más alto", añadió el velocista, que dejó claro que no se considera campeón del mundo. "Habrás más carreras para serlo", aseveró el español que recuerda con emoción algunos momentos tras su oro. "Cuando cogí la bandera, cuando di la vuelta de honor o cuando vi a mis padres llorando", confesó.

Sin embargo, Husillos estuvo "cerca de media hora" para poder cambiarse y "llorando" porque no se lo podía creer. "Pensaba que se podría solucionar. Primero apareció una imagen, luego la real y se asumió. Hay que pensar que ha sido un momento puntual y no cometer el mismos error en las próximas citas", declaró.

"Gano como tengo que ganar. No digo que pasé por encima, salió como salió y si mis rivales hicieron también marca del año es que se merecían tanto como yo ese podio", admitió el de Astudillo, que dio la gracias al checo Pavel Maslak, que terminó con el oro, por ser "todo un caballero" al decir que se sentía bronce, y a la RFEA por su decisión de mantenerle las ayudas como si hubiese sido campeón del mundo.