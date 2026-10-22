Pablo Sáinz-Villegas y Taylor Momsen interpretarán los himnos del 2026 NFL Madrid Game

Archivo - El cantante español Pablo Sainz-Villegas - RAFA LAFUENTE - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista clásico español Pablo Sáinz-Villegas y la cantante estadounidense Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, interpretarán los himnos nacionales de España y Estados Unidos antes del partido de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, que se disputará el domingo 8 de noviembre a las 15.30 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Sáinz-Villegas interpretará el himno español a la guitarra, mientras que Momsen entonará el estadounidense en la previa del segundo año consecutivo de la liga norteamericana en la capital. "Como español orgulloso de mis raíces que lleva 25 años considerando Estados Unidos su hogar, interpretar el himno nacional de España para la NFL en el emblemático Bernabéu de Madrid es un momento increíblemente emotivo y significativo", ha destacado el músico riojano.

Por su parte, la artista norteamericana, que acumula nueve números uno en las listas de rock de Billboard con su banda y ha realizado giras con formaciones como AC/DC o Guns N' Roses, ha afirmado que "hay algo muy especial en cantar el himno en el 2026 NFL Madrid Game y poder representar a mi país en un escenario internacional".

Estas actuaciones completan la oferta musical del encuentro junto al artista colombiano Manuel Turizo, encargado del 'Halftime Show', dentro de una temporada en la que la liga disputará un número récord de encuentros internacionales en estadios como Maracaná, el Stade de France o el Tottenham Hotspur Stadium.