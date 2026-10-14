El pádel suma más de 40 millones de jugadores y un impacto económico de 8.600 millones en el mundo. - FIP

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 millones de jugadores activos en todo el mundo, un crecimiento anual del número de pistas superior al 20 por ciento y un impacto económico de 8.600 millones de euros en el PIB, son algunas de las cifras más destacadas de la edición 2026 del informe de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Una de las principales novedades del FIP World Padel Report 2026 es el 'World Padel Impact', un estudio económico realizado en colaboración con OpenEconomics. Se trata de un trabajo exhaustivo y detallado que analiza el impacto económico generado por el pádel en diferentes países a través de cinco parámetros principales: valor del alquiler de las pistas, construcción de instalaciones de juego, equipamiento técnico, torneos y gasto total por país.

El gasto anual generado por la industria mundial del pádel asciende a 6.840 millones de euros, con una producción económica de 13.070 millones de euros y más de 235.000 puestos de trabajo.

"FIP World Padel Report 2026 nos ofrece, una vez más, la imagen de un deporte en plena y continua expansión. Aumenta el número de jugadores y jugadoras, de clubes y pistas, de países en los que se practica nuestro deporte y de Federaciones Nacionales que acompañan su desarrollo", afirmó el presidente de la FIP, Luigi Carraro.

Carraro destacó que crece la dimensión amateur y el pádel profesional, capaz de llegar a nuevos públicos y mercados. "Entre estas dos dimensiones existe un puente fundamental: el de los jóvenes y los nuevos talentos. Invertir en las nuevas generaciones significa construir el futuro del pádel", añadió.

En su tercera edición, el informe analiza el continuo crecimiento global del pádel a través de indicadores clave, entre ellos el número de jugadores, clubes y pistas, la expansión geográfica del deporte y el desarrollo de las competiciones internacionales.

Ya hay más de 91.200 pistas, casi 14.000 más que hace un año, un 20,4% más, y 3.890 clubes más en comparación con los datos del FIP World Padel Report 2025.

Actualmente, el pádel se practica en 191 países y territorios independientes, 21 más que el año pasado, con 100 federaciones afiliadas a la FIP y 1.110.000 jugadores federados (+30,5%). Y en 2025 se organizaron 290 torneos FIP en 50 países, mientras que en este 2026 ya se han confirmado 434 torneos en 62 países.