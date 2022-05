Patricia García: "Es una decisión muy meditada, llevo bastantes meses pensando que este momento iba a llegar"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de rugby Patricia García anunció su retirada del deporte profesional, una "decisión muy meditada" sobre la que reconoció que llevaba "bastantes meses pensando" y que tenía claro que se produciría "al culminar esta temporada", y espera haber "dejado en mejor lugar" las camisetas que ha vestido para que ese sea su legado.

"Es una decisión muy meditada, llevo bastantes meses sabiendo que este momento iba a llegar al culminar esta temporada. Hace unos meses anuncié mi último rugido con 'las leonas' para este campeonato de Europa que jugamos en casa", explicó Patricia García en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE) y en la que estuvieron presentes el presidente del COE, Alejandro Blanco, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el embajador de Nueva Zelanda en España, Nygel Fyfe.

Patricia García había decidido colgar las botas tras el Mundial de Rugby de 2021, pero al no clasificarse decidió esperar para poder retirarse sobre el campo, renovando también con Exeter Chiefs para "jugar una liga tan importante como una liga profesional de rugby XV".

La ya exjugadora cree que el rugby se "lo ha dado todo", pero reconoce que ya le estaba "costando más" todo lo que implica el deporte de élite. "Ya me estaba pesando un poco, ya siento por dentro que es el momento. Siempre he tratado de dar el máximo dentro del campo, fuera y para estar a un gran nivel de rendimiento hay que tener muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, muchos sacrificios y esto ya me estaba empezando a pesar", explicó.

El momento de su carrera deportiva con el que se queda fue "la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016" que 'las Leonas' consiguieron "tras seis años de esfuerzo", aunque de su carrera se queda "con las personas" que ha conocido y con "jugar al rugby en muchos lugares del mundo y conocer otras culturas".

Por contra, García identifica como uno de los momentos más duros "el pase del amateurismo al profesionalismo" en el rugby femenino español. "Te das cuenta de que te faltan recursos, no siempre económicos, sino humanos o materiales. El momento en el que te estás dedicando a algo profesionalmente pero todavía no tienes el contexto a tu alrededor para ello", afirma la jugadora, que añade que "por suerte hoy en día el proyecto está un poco más asentado".

Durante el acto, Patricia García explicó estar "muy honrada de poder haber vestido la camiseta de la selección española durante tantos años y con tantas experiencias" y haber conocido a "grandes personas".

La jugadora habló de sus comienzos en el rugby, aunque reconoció que antes era "atleta y futbolera". Tras comenzar en la universidad y en la liga española, dio el salto a Francia, donde jugó en primera división y después se marchó a Nueva Zelanda, "la Meca del rugby". Posteriormente pasó por Japón, en un país donde su deporte "se está desarrollando" y por último jugó en el Exeter Chiefs, en "la única liga de rugby XV profesional del mundo" donde, según dice, tuvo "la oportunidad de estar dos años, aprender y crecer".

"ESPERO HABER DEJADO LAS CAMISETAS QUE HE LLEVADO EN UN MEJOR LUGAR"

"Yo aprendí en Nueva Zelanda, donde tienen una grandísima cultura de rugby, una filosofía que, para ellos, es dejar la camiseta en un mejor lugar que en el que se la encontraron. Con esa filosofía desde la humildad pero con el trabajo que lleva yo solo espero que las camisetas que he vestido y que he llevado las haya dejado en un mejor lugar, espero que ese haya sido mi legado", declaró García.

Ahora se centra en su ONG, Rugby Libre, con la que ya ha estado en Marruecos, Chile o Brasil entre otros lugares y se mostró "superagradecida de cómo la familia del rugby te abre las puertas". "Trato de llevar los valores del rugby a otros ámbitos de la vida y creo que eso me ha hecho mejor persona", comentó.

El presidemte del COE, Alejandro Blanco, alabó a la jugadora, 384 veces internacional con la selección. "Con ese espíritu libre has sido la mejor del mundo. Creo que a veces no somos conscientes de dimensionar a la persona que tenemos delante", aseguró.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, habló también sobre Patricia García, de quien dijo que ha ayudado a "poner en el mapa" al rugby femenino español. "Es lo que me gustaría que fuesen las niñas de Madrid", afirmó, gracias a sus valores como la "perseverancia", la "generosidad" o la "lucha".