Paula Fernández-Ochoa: "Lo revolucionario ahora es no perder la alegría"

La responsable de la RFEDI lanza un mensaje de ánimo para derrotar a la crisis del coronavirus

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Paula Fernández-Ochoa, afirmó que en la actual coyuntura "lo revolucionario es no perder la alegría" para derrotar a la crisis del COVID-19, en las WITL Talks by DKV at Home promovida por 'Where is the limit?', la plataforma liderada por el ex Director Ejecutivo de GAES Antonio Gassó.

"Lo revolucionario hoy en día es no perder la alegría. El ánimo también se entrena, se trabaja. En esta circunstancia, lo valiente es sonreír. Hay que agarrarse a la oportunidad que esta situación crítica nos ha dado", dijo en esta conferencia por 'streaming' de WITL Talks junto a los deportistas Agna Egea y Miguel Silvestre y el humorista Edu Mutante.

Paula Fernández-Ochoa recordó que su padre, Paco, campeón olímpico en los Juegos de invierno de Sapporo'72, está en el origen de su lema 'A reír no te gane nadie'. "'Polilla, como me llamaba, haz lo que te de la gana, pero a reír no te gane nadie'. Si hay momentos en los que tu luz se apaga, reinvéntate. El gris no vale", aconsejó la sobrina de Blanca Fernández-Ochoa.

Miembro de la Junta Directiva de la RFEDI, creadora de la marca 'VivircorRiendo' y conferenciante en charlas para empresas y foros, la abogada Fernández-Ochoa desveló que está aprovechando estas semanas de confinamiento para, a través de su consultora +MoreThanLaw, asesorar a empresas con el fin de que puedan "brillar" tras este momento de 'parón'.

"El deporte es una metáfora de la vida. Estamos en un descenso muy complicado, pero jamás hay que rendirse. Juntos nos vamos a levantar", subrayó la coautora del Libro 'La Montaña y la vida', que también ha retomado la escritura durante el estado de alarma decretado por el Gobierno por el coronavirus.

"EL CORONAVIRUS HA VENIDO A SALVARNOS"

Por su parte, el ciclista Miguel Silvestre, que ha aparcado el deporte para regentar el negocio de sus padres que emigraron a Madrid hace 49 años, Frutas Silvestre, en el centro de la capital para protegerles de un posible contagio por el COVID-19, dijo que no le gusta hablar de "héroes" sino de "ciudadanos".

"Quiero mucho a los mayores y ahora ellos, que son los que han construido estas calles, se están yendo solos. El coronavirus ha venido a salvarnos, a humanizarnos. No valorábamos las grandes cosas y ahora estamos más unidos que nunca", señaló el ciclista, que se definió como "tendero" y que ha corrido en la Titan Desert, el dakar en bici de montaña, la Madrid-Lisboa o la Absa Cape Epic en Sudáfrica.

Silvestre calificó como "histórico" y "apasionante" el momento actual en España, que cambiará la percepción de la población en un contexto de la lucha contra el cambio climático y de sensibilización por la contaminación por la acumulación de plásticos en los océanos. "A mis abuelos los enviaron a la guerra, y a nosotros, a nuestras casas", indicó.

Igualmente participaron Agna Egea, deportista a la que le diagnosticaron Esclerosis Múltiple cuando sólo tenía 16 años, y que aportó su óptica desde el punto de vista de la resiliencia, lucha, adaptación y el positivismo pese a ser una persona de riesgo, y Edu Mutante, que puso el humor con sus monólogos en los que imitó a los jugadores Leo Messi y Sergio Ramos y, entre otros, al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Esta era la segunda edición de los 'WITL Talks at Home' después de la celebrada el pasado jueves 26 de marzo por la entrenadora personal Paula Butragueño, el exciclista profesional Luis Pasamontes, el técnico de los TEDAX Julio de la Iglesia y el médico Julio Lorca. La próxima se celebrará el próximo jueves 9 de abril con la intervención, entre otros, del alpinista Ferrán Latorre, que ha subido los catorce ochomiles.

WITL ha organizado junto a DKV Salud la versión virtual de su programa de conferencias motivacionales WITL Talks by DKV para ayudar a la población a afrontar esta situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus.