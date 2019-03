Peleteiro: "Nadie sabe por lo que he pasado, no pude saltar ni correr durante todo el mes"

Publicado 03/03/2019 14:00:49 CET

La española Ana Peleteiro se ha mostrado exultante tras proclamarse este domingo campeona de Europa en pista cubierta de triple salto en Glasgow, con récord de España, y ha confesado que ha vivido una "pesadilla" hasta llegar a la cita, ya que no ha podido "saltar ni correr durante todo el mes" por culpa de una lesión.

"Solo estar aquí era un premio al no rendirse y al no tirar la toalla durante este mes. Muy poca gente lo sabe, nadie sabía exactamente qué era lo que tenía, por lo que he pasado este último mes. Mi primer triple salto fue el martes antes de venir aquí, con nueve apoyos. No pude saltar ni correr durante todo el mes, solo pudimos mantener un poco la fuerza y con una pierna, mi entrenador ha tenido que tirarse de los pelos para saber qué hacer para llegar aquí bien", explicó en declaraciones a TVE tras la competición.

En este sentido, la gallega agradeció el arduo trabajo realizado por su entrenador, el cubano Iván Pedroso. "Sabíamos que el trabajo estaba hecho pero que había que ir sin pensar. He tenido pesadillas frustrantes. En los últimos días, en los que ya me iba encontrando un poquito mejor, soñaba con competiciones. Aun así, llegaba con poca confianza en mí misma, en el calentamiento me daba a mí misma bofetadas en la cara y me decía 'espabila, porque estas no están aquí para jugar'. Sabía que para ganar había que hacer marca personal y ha salido. Si antes ya confiaba en Iván, ahora ya le hago la ola, porque no hay nada mejor que que tu entrenador te transmita la seguridad en ti misma", subrayó.

Sobre la competición, la de Ribeira aseguró que aunque había hecho dos nulos y "eran buenos", sabía que podía "ir a más". "Eso me motivó más y me dio aún más rabia", confesó, antes de hablar del récord de España conseguido con su 14,73 y que le sirvió para superar la marca de Carlota Castrejana. "Desde que estoy con Iván han pasado tres años en los que tenía en mente ese récord de España", apuntó.

"Es un orgullo para mí pasar a ser la mejor española de la historia, pero igual que Carlota -Castrejana- tenía eso en mente habrá jóvenes atletas que me lo sacarán. Es un orgullo representar a España y a todos los españoles", continuó.

Además, Peleteiro tiene muy claro cuál es el objetivo primordial en el horizonte. "Voy a seguir trabajando: cuando más lejos llego, más ganas tengo de continuar mejorando. Es un muy buen paso de cara a Doha. El objetivo principal este año es el Mundial de Doha. Tengo confianza, seguridad en mí misma y en mi entrenador. Tengo al mejor soporte por detrás, que es mi familia. Cuando todo a tu alrededor está bien, nada puede ir mal. Puedes tener mala suerte por una lesión, pero si sabes cómo reponerte sabes que todo lo que has trabajado vale la pena", concluyó.