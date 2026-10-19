La plata de Carla Martín y el bronce de Manuel Taibo cierran la cosecha de 47 medallas de España en Asunción

Carla Martín consigue la plata en Roller Freestyle Park en los World Skate Games de Asunción - RFEP

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plata de Carla Martín, en Roller Freestyle Park, y el bronce de Manuel Taibo, en el maratón de patinaje de velocidad, han puesto fin a la actuación española en los World Skate Games 2026, los Juegos Mundiales de patinaje, que se han disputado en Asunción, una cita que termina con 47 medallas -17 oros, 18 platas y 12 bronces- para España.

En la decimosexta y última jornada de competición en la capital paraguaya, en la que la selección española masculina de hockey patines no pudo conquistar el bronce ante Portugal (3-5), la delegación española sumó dos nuevas preseas para su medallero.

En patinaje de velocidad, el fondista gallego Manu Taibo se colgó la medalla de bronce en el maratón, la última prueba de la modalidad. Así, la velocidad española se despide de Paraguay tras haber sido una de las grandes protagonistas del equipo español, con ocho medallas en pruebas de velocidad, fondo y relevos.

Mientras, en Roller Freestyle, Carla Martín se proclamó subcampeona del mundo de la modalidad de Park después de completar una gran final. La rider española firmó una gran segunda ronda, valorada con 79,10 puntos, que le permitió subir al segundo escalón del podio, por detrás de la brasileña Ana Júlia Da Silva, y por delante de la japonesa Mei Myoga.

También participaron en la final Eneritz Quincoces y Sofía Pozo, con la primera logrando la quinta posición después de conseguir una mejor ronda de 74,20 puntos y la segunda, de solo 15 años y compitiendo ya en categoría sénior, terminando novena con una mejor puntuación de 61,50 puntos.