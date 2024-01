Pol Makuri y el reto del Oman Desert Marathon: "Espero aprender y motivar a mucha gente"

El esquiador paralímpico español hará equipo con Albert Jorquera ante 165 kilómetros por el desierto



MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El esquiador paralímpico español Pol Makuri disputará del 19 al 23 de enero la Oman Desert Marathon formando equipo con el atleta de largas distancias Albert Jorquera, un reto en el que espera "aprender y poder compartirlo y motivar a mucha gente".

Makuri y Jorquera, que parten rumbo al país asiático este jueves desde Barcelona, afrontarán 165 kilómetros en cuatro etapas por el desierto de Omán en autosuficiencia, cargando todo lo necesario: comida, utensilios, ropa y saco de dormir.

Makuri, el primer español con parálisis cerebral en unos Juegos de Invierno tras su participación en Pekín 2022, puede convertirse en la primera persona con diversidad funcional en completar este enorme desafío. "Espero aprender y poder compartirlo y motivar a mucha gente", apunta en declaraciones facilitadas por su patrocinador KH-7.

"Mi gran amor es la naturaleza, estar envuelto de grandes montañas", comenta, dispuesto siempre a "animar a las personas con y sin discapacidad a luchar por sus sueños", añade un Makuri nacido en La Paz (Bolivia) y criado en Igualada, Barcelona.

El catalán cambió su vida cuando conoció a un atleta con hemiparesia que compitió en una Copa del Mundo de esquí. "¿Si él ha podido, por qué yo no? En ese momento empecé a trabajar durante 12 años hasta llegar a unos Juegos Paralímpicos", cuenta.

El deporte le unió a Albert Jorquera, periodista y atleta de ultra distancia que ha completado en tres ocasiones el Ultra Trail del Montblanc (170 kms), el Marathon des Sables o la propia Oman Desert Marathon. "Vuelvo a Omán motivadísimo por hacer equipo con alguien a quien admiro y que nos demuestra día a día que hay gente que con menos capacidades se puede hacer cosas extraordinarias", afirma Jorquera.

"Hemos entrenado como animales estos meses. La Oman Desert Matahon es una prueba de 165 kilómetros en cuatro etapas en el desierto de Omán. La primera etapa es una maratón, 42 kilómetros. El segundo día son 55 kms. El tercero, 47 kms por la noche. Y el cuarto día acabamos con 22 kilómetros. Todo esto, en autosuficiencia. Es decir, tienes que llevar todo lo que necesites: la comida, el saco de dormir, la ropa, todo tienes que transportarlo en la mochila mientras corres. Eso la hace mucho más difícil, es una aventura que va más allá de lo deportivo", explica.

El desierto de arena roja de Omán será sin duda un reto que tendrán que ir descubriendo día a día. "Una de las mayores dificultades que nos vamos a encontrar es ver cómo Pol gestiona el tema de las dunas, cómo sube, cómo baja. Sabemos que nos vamos a encontrar dificultades y problemas, pero la gracia es ir juntos a superarlos", añade Jorquera.

Makuri explica por su parte cómo tratará de competir al máximo, consciente de la dureza de la carrera. "La carrera va a ser muy dura. Transcurre por un terreno que no he tocado nunca y no sé cómo va a funcionar mi cuerpo allí. Descubrirlo es parte de la magia. Correré con una zapatilla en el pie izquierdo y una bota adaptada en el derecho. Antes corría con dos botas, pero Salomon me convenció de usar una zapatilla sin adaptar", afirma.

"Una polaina irá pegada a la zapatilla y a la bota, para evitar que entre arena a los pies. Utilizaré la bota de siempre con este ajuste. Aunque en la arena tuerzo mucho más el pie derecho, ya estoy acostumbrado a este calzado y tenemos que cuidar al máximo los pequeños detalles. Allí ya nos encontraremos otros obstáculos desconocidos que tendremos que gestionar", termina.