Polar presenta los relojes Pacer Series, un 'laboratorio de running' en la muñeca

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca de dispositivos de entrenamiento y medición de frecuencia cardíaca Polar ha presentado en Barcelona su nueva gama de relojes para la práctica de running, Pacer y Pacer Pro, un 'laboratorio' en la muñeca del corredor que ofrece barómetro, una batería que alcanza hasta 100 horas y el único que ofrece un potenciómetro.

Así lo explicó el Managing Director para el Sur de Europa de Polar, Manu Lafora, en un encuentro con la prensa especializada en el club Bonasport de la Ciudad Condal y al que acudieron también la atleta Carla Domínguez y la triatleta Sara Carmona.

El nombre Polar Pacer se remonta a 1992 cuando Polar, fundada en 1977, revolucionó el mundo de los pulsómetros con un modelo que llevaba este mismo nombre, y es el resultado del "compromiso" de la marca finlandesa por ofrecer herramientas que ayuden a los usuarios a llevar una vida más activa y sana.

"Fue un producto icónico y ahora hemos querido recuperar nuestra historia. El objetivo es que los corredores que quieran mejorar su rendimiento tengan un dispositivo que se lo permita hacer. Es como llevar un laboratorio de running en tu propia muñeca", señaló Manu Lafora.

Los corredores de todos los niveles podrán beneficiarse de guías personalizadas para optimizar sus sesiones de entrenamiento y ayudarles a lograr sus objetivos, ya sean maratonianos o atletas que se inician.

El modelo Polar Pacer Pro presenta un diseño elegante y ultraligero, de solo 41 gramos, y un procesador de alta velocidad que ofrece al corredor las funciones de entrenamiento más avanzadas y una autonomía de la batería de hasta 100 horas (35 horas con modos GPS y frecuencia cardíaca activadas a máxima precisión).

Además, dispone de la función 'Back to Start', que indica el camino de vuelta al inicio de la ruta para no perderse. La parte trasera del reloj, completamente plana, aporta comodidad y sus botones ergonómicos de superficie rugosa aseguran un buen contacto especialmente en condiciones climatológicas adversas o con el sudor.

La lente ultrafina Gorilla Glass 3.0 garantiza una gran resistencia y durabilidad, dispone de barómetro, altimetría y cálculo de la potencia de running en vatios directamente desde la muñeca, así como del adaptador Shift que permite intercambiar correas de forma sencilla para adaptar el reloj al estilo que requiera cada momento.

PACER, PARA LOS QUE EMPIEZAN

Polar Pacer es el reloj para los corredores que empiezan a enamorarse del running, con funciones esenciales y otras más específicas de entrenamiento, sueño y recuperación.

Con el nuevo 'Walking Test', los corredores podrán estimar su estado de forma actual en base a su VO2 máximo simplemente andando durante 15 minutos en un terreno llano.

Pacer comparte algunas de las características principales de Pacer Pro en cuanto a diseño: pantalla a color, lente de Gorilla Glass 3.0., ligero, delgado, con menús muy intuitivos, de diseño elegante 24/7 y botones ergonómicos.

Pacer Pro ya está disponible en cinco colores desde la pasada semana en polar.com, en tiendas físicas y online por 299 euros, mientras que Pacer, a un precio de 199 euros y en cuatro colores, se puede reservar y se enviarán los primeros pedidos a mediados del próximo mes de mayo. Ambos son compatibles con sensores de frecuencia cardíaca Polar H10, H9 y Verity Sense.

Para Carla Domínguez lo más destacable del nuevo reloj de Polar es su ligereza. "Me ha sorprendido su peso. No se nota que lo llevas y se adapta genial a la muñeca. No es tan armatoste como otros", subrayó la 'joya' del atletismo español, que se entrena en el CAR de San Cugat. Carmona apunta al diseño. "Es el reloj que mejor se ajusta", indicó la triatleta que acaba de ser madre.