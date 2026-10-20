Pont Grup revalida el liderazgo entre los mejores seguros de moto en 2026

Pont Grup ha revalidado el liderazgo entre los mejores seguros de moto en 2026. - PONT GROUP

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pont Grup ha revalidado la primera posición entre las compañías mejor valoradas en el II Ranking de Compañías con Mejores Seguros de Moto 2026, elaborado por Strategik B&F Consulting, tras alcanzar una puntuación global de 87 puntos.

El estudio ha posicionado a la entidad en el primer lugar por delante de AMV, que ha obtenido 79,8 puntos; RACC, con 77,2; y MAPFRE, que ha registrado 71,2 puntos.

El informe ha analizado las propuestas disponibles para los usuarios de seguros de motocicleta en España a partir de información pública, evaluando la experiencia del usuario desde la búsqueda y contratación hasta la gestión de la póliza.

La metodología no solo ha centrado su valoración en el precio, sino que ha incorporado aspectos relacionados con las coberturas, los servicios, la especialización, la atención al cliente y la reputación de cada entidad.

Entre los factores mejor valorados de Pont Grup han destacado su nivel de especialización y sus acuerdos como proveedor de seguros oficiales con marcas como Yamaha, Zontes, Voge y Kawasaki, además de sus acciones en seguridad vial.

Asimismo, la valoración de los usuarios ha impulsado la primera posición de la compañía, que registraba una puntuación media de 4,8 sobre 5 en Google con más de 8.000 reseñas. Esta segunda edición del análisis ha introducido también la personalización de la contratación como nuevo criterio, evaluando el acompañamiento al usuario y la disponibilidad de un asistente personal.

A este respecto, el director comercial de la firma, Iván Domínguez, ha señalado que el reconocimiento "refuerza" la apuesta de la firma por la especialización y por ofrecer soluciones pensadas para los motoristas. "Nuestro objetivo es seguir acompañando al cliente no solo en la contratación de su seguro, sino durante toda su experiencia como usuario de moto", añadió Domínguez.

El estudio ha contextualizado estos resultados en un escenario de crecimiento del parque motociclista español que, según datos de la Dirección General de Tráfico recopilados en el informe, cerró 2025 con 4.510.222 motocicletas, de las cuales 248.514 correspondieron a nuevas matriculaciones. Por áreas geográficas, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana han concentrado el mayor número de vehículos de este tipo en el conjunto del país.

Finalmente, el análisis ha reflejado que las ventas de motocicletas han crecido un 6,9% durante 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 las matriculaciones se han incrementado un 26,6% hasta alcanzar las 63.537 unidades. Esta tendencia ha continuado ampliando el peso de la motocicleta dentro de la movilidad en España y ha aumentado de forma paralela la demanda de productos aseguradores especializados.