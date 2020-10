El presidente de Federación Gallega de Piragüismo denuncia "graves" irregularidades en elecciones a la española

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, el ex olímpico José Alfredo Bea, ha denunciado que se han cometido ilegalidades "flagrantes" y "graves irregularidades" en el proceso electoral para la elección de presidente a la Real Federación Española (RFEP).

En un comunicado remitido a Europa Press, José Alfredo Bea indicó que "no es cierto" que la RFEP haya elaborado un calendario adaptado a la situación actual motivada por los confinamientos por la pandemia de la COVID-19, ya que el calendario se elaboró "antes de conocerse" tal posibilidad y que "no es honesto usar la crisis sanitaria como coartada".

"Para constatar el retraso del proceso electoral basta compararlo con el de 2016. Aquel comenzó a prepararse el 22 de febrero y éste el 29 de junio, es decir con más de cuatro meses de retraso. No es excusa la pandemia ya que la obligación de convocar elecciones era conocida con anterioridad a la crisis sanitaria", señala la nota.

José Alfredo Bea indicó que si se hubiera actuado igual que en 2016, estaría publicado el borrador de Reglamento antes de la declaración de estado de alarma. "Y se habrían realizado actos durante los meses siguientes, retomando el proceso el 1 de junio. En vez de ello, los dirigentes de la RFEP permanecieron mano sobre mano y después del confinamiento actuaron con parsimonia esperando hasta el 29 de junio. Se perdió otro mes", lamentó.

El 21 de julio se envió al Consejo Superior de Deportes el Reglamento electoral y el calendario que preveía la convocatoria el 23 de septiembre. "Era una propuesta condenada al fracaso porque el CSD dispone de un plazo de 3 meses para resolver y mientras no lo hiciese no podía iniciarse el proceso. Así pues, al enviar el 21 de julio un calendario que se iniciaría el 23 de septiembre, la RFEP sabía que con gran probabilidad no podría cumplirse", señaló.

La respuesta del CSD con el informe del Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) llegó a la RFEP el 5 de octubre, pero, "a pesar de tratarse de un asunto de la máxima urgencia, hasta el día 16 no se informó a la Comisión Delegada, órgano encargado de aprobar el calendario". "Se perdieron otros diez días, no se sabe si por desidia o por dolo. Eso sí, a la Comisión Delegada se le exigió pronunciarse en un plazo de tres días que coincidía en fin de semana", recordó.

El presidente de la Federación Gallega subrayó que la Orden Ministerial que regula los procesos electorales de las federaciones deportiva contempla adaptar la normativa para afrontar "situaciones excepcionales" si lo solicita la federación.

"La RFEP no lo solicitó, como sí han hecho otras federaciones. Tampoco solicitó el acortamiento de plazos que permite la Orden. Así pues, no existe la voluntad que se alega de adaptar el proceso a la situación actual", destacó.

OPACIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA

En este sentido, el expalista pontevedrés, cuarto en los Juegos de Sydney 2000 y subcampeón del mundo en 2001, acusó a los dirigentes de la RFEP de actuar "con opacidad" y "falta de transparencia" para limitar la capacidad de maniobra de los miembros de la Comisión Delegada.

"Les ocultaron una comunicación del CSD formulando objeciones a la propuesta; celebraron las reuniones por correo electrónico, rechazando la petición de videoconferencia para que los miembros pudieran intercambiar opiniones; presentaron los acuerdos ya redactados para que los miembros de la Comisión se limitasen a votar sí o no", apuntó.

Asimismo, denunció que la RFEP no accedió a fomentar la participación en las elecciones con la instalación de mesas electorales en las federaciones autonómicas, y calificó como "muy grave" su pretensión de llevar a cabo los comicios con los censos de 2020 porque estaría incurriendo en una "flagrante ilegalidad".

"La Orden en su artículo 5 y el Reglamento en su artículo 16 son muy claros al señalar que los requisitos para estar en el censo electoral deben cumplirse en la temporada correspondiente a la fecha de la convocatoria electoral. La temporada de piragüismo comienza el 1 de noviembre y finaliza el 31 de octubre, de modo que la convocatoria realizada el 16 de noviembre será ya en la temporada 2020-2021", explicó.

Así los que no hayan tramitado licencia en los 15 primeros días de noviembre no podrán votar y los clubs que no hayan competido en esos 15 días, tampoco. "Si la RFEP decide evitarlo usando los censos de la temporada anterior estará cometiendo una ilegalidad. Con ello somete el proceso a un elevado riesgo de impugnación que conllevaría el alargamiento del mandato de los actuales dirigentes, aunque fuese de modo provisional", lamentó.

Bea informó de que han puesto en conocimiento del CSD y del TAD estos hechos, pero que, de momento, no han recibido respuesta alguna. En un comunicado, la RFEP aseguró este lunes haber establecido un calendario electoral "adaptado a la situación actual" de pandemia del coronavirus, y ha desmentido que haya querido "retrasar o manipular" el proceso.

"La RFEP ha dispuesto un calendario del proceso electoral adaptado a la situación actual, con confinamientos en distintas circunscripciones y teniendo en cuenta las fechas que se avecinan desde el 6 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, y desmiente de manera categórica que la Junta Directiva o su presidente tuvieran intención de retrasar, anular, excluir clubes o manipular el desarrollo del mismo", señaló en un comunicado.