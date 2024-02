La próxima The Ocean Race Europe empezará el 10 de agosto de 2025 en Kiel

Archivo - The Ocean Race 2022-23 - 9 June 2023. Kiel Fly-By, 11th Hour Racing Team.

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de The Ocean Race confirmaron este miércoles a Kiel.Sailing.City como el puerto de salida para la próxima edición de The Ocean Race Europe, cuyo inicio está previsto para el 10 de agosto de 2025 y durará unas seis semanas.

El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa en la propia ciudad alemana. Kiel fue el puerto de llegada de la Volvo Ocean Race 2001/02 y el año pasado acogió con éxito un Fly-By (paso por la baliza en el canal) en la penúltima etapa de The Ocean Race 2022/23.

La rueda de prensa contó con representación de los equipos Team Malizia y Team Holcim-PRB, que intentarán estar en la línea de salida en Kiel. Dicha regata de 2025 será la segunda edición de The Ocean Race Europe, tras su debut en el verano de 2021.

Este evento se basará en la primera regata europea y se celebrará bajo el lema 'Conectando Europa' con un recorrido que va desde el Mar Báltico, a través del Mar del Norte y el Canal de la Mancha, hasta el Océano Atlántico antes de llegar a la meta en el Mar Mediterráneo.

"La flota estará compuesta por la última generación de barcos IMOCA, equipados con tecnología punta, que vuelan sobre el agua a velocidades récord", indicaron los organizadores de The Ocean Race en su página web.

"Empezar en Kiel es una oportunidad para demostrar el poder del deporte para conectarnos y contribuir a un propósito mayor", afirmó Richard Brisius, presidente de la competición The Ocean Race.

"No tengo ninguna duda de que los vanguardistas barcos IMOCA, con sus impresionantes foils y las mujeres y hombres extraordinarios de sus tripulaciones, ofrecerán una regata excepcional y una experiencia increíble para los aficionados a la vela en Kiel", agregó.

Luego Brisius recordó que esta ciudad fue dos veces la sede de competiciones náuticas en los Juegos Olímpicos y que la Semana de Kiel (Kieler Woche, en alemán), "ha adquirido fama mundial como sede del mayor evento de vela de Europa".

"Pero estamos decididos a que The Ocean Race Europe sea algo más que una gran regata de vela. Todos los que estamos hoy aquí creemos firmemente que estamos en una regata por el océano, y que restaurar su salud es clave para la vida en nuestro planeta", dijo Brisius.

"Esta regata pretende generar cambios reales en las políticas relacionadas con el mar, haciendo un llamamiento para que se restablezca la relación entre la humanidad y el océano. The Ocean Race Europe llevará a todas las ciudades anfitrionas iniciativas de aprendizaje para niños, jóvenes y adolescentes", siguió en su discurso.

De igual modo, Brisius resaltó que su programa científico a bordo "recogerá datos de los barcos de la flota para que los expertos los analicen mientras siguen aprendiendo sobre los cambios que se están produciendo en nuestras aguas, desde el Mar Báltico en el norte de Europa hasta el Mediterráneo en el sur".

"Disponer de los datos recogidos por los regatistas de The Ocean Race es increíblemente útil para nuestros estudios. Por lo general, el océano no está suficientemente muestreado y hay lugares, como el Océano Antártico donde la escasez de datos es especialmente acuciante, por lo que esto nos permite aprender sobre el océano, sobre los cambios que se están produciendo con el tiempo y también alimenta los modelos de predicción", confirmó Léa Olivier, componente del Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina del Instituto Alfred Wegener.

"El entusiasmo por la vela es evidente en Kiel año tras año, con muchas regatas locales y, por supuesto, durante la Semana de Kiel, de renombre internacional", aseguró Ulf Kämpfer, alcalde de Kiel. "El año pasado pudimos dar la bienvenida a The Ocean Race con un Fly-By, evento de gran éxito que demostró una vez más que esta ciudad vive y ama la vela. El hecho de que ahora vayamos a ser el puerto de salida de The Ocean Race Europe 2025 me llena de orgullo", apostilló.

"Nuestro objetivo es combinar este evento con la salud y la protección de los océanos. Estamos deseando acoger a los mejores regatistas del mundo y demostrar una vez más que Kiel.Sailing.City es la capital mundial de la vela", concluyó Kämpfer.