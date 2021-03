Queralt Castellet, a la final de los Campeonatos del Mundo FIS

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet se ha clasificado este jueves para la final del 'halfpipe' de los Mundiales FIS que se celebran en Aspen Snowmass (Colorado, Estados Unidos), gracias a una gran segunda posición en la prueba clasificatoria.

Tras varios aplazamientos y dos cambios de sede, los Campeonatos del Mundo FIS arrancaron por fin este jueves, una cita importante para los 'riders' al tratarse de año preolímpico (Pekín 2022) en la cita invernal, y Castellet ofreció un alto nivel para meterse en la final de este sábado.

La primera en hacerse con una de las codiciadas ocho plazas para la final fue Queralt Castellet, que lo logró en su modalidad de 'halfpipe' tras dos grandes rondas de 86,50 y 81,25 puntos, respectivamente que le catapultaron en segunda posición en la semifinal del séptimo mundial que disputa.

A esta semifinal, en la que competían 18 de las mejores 'riders' del mundo, la de Sabadell llegaba muy fuerte tras haber tenido unos días de entrenamientos muy buenos. "Voy con muchísimas ganas y voy a dar lo mejor de mí para hacerlo lo mejor posible, aunque mis rivales americanas y japonesas están muy fuertes y la mayoría de las que participamos tiene opciones para entrar en la final", indicó Castellet.

Junto a Castellet, en el podio de este jueves, las estadounidenses Chloe Kim y Maddie Mastro, en primera (93,75 puntos) y tercera posición (80,75 puntos) respectivamente, y las cuatro participantes japonesas: Sena Tomita, Haruna Matsumoto, Mitsuki Ono y Kurumi Imai que también han conseguido su pasaporte para la final.

"Estoy súper contenta de cómo ha ido la clasificatoria hoy. Me he clasificado en segunda posición con un Switch Bs 5, Cab 7, Fs 5, Bs 9 y Fs Air. He hecho dos rondas diferentes, pero sobre todo nos hemos centrado en el 'drop in switch', algo que he trabajado mucho las últimas semanas y estoy muy feliz de haber podido planchar las rondas y hoy y estar en las finales donde voy a estar dándolo todo", apuntó Castellet.