Queralt Castellet, de nuevo a la final de Aspen

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet consiguió este jueves su clasificación para la final de la Copa del Mundo FIS, que se está celebrando en Aspen (Estados Unidos), gracias a la segunda posición obtenida en la fase clasificatoria.

La catalana logró 85 y 91,50 puntos, respectivamente, en ambas tandas, tan solo cinco días después de haberse colgado un histórico bronce en los Campeonatos del Mundo de Aspen. Castellet regresó a la acción en el mismo 'pipe' y lo hizo por todo lo alto.

La 'rider' de Sabadell repitió éxito en la misma pista de Colorado después de que -dadas las circunstancias debido a la pandemia- la Federación Internacional de Esquí (FIS) volviese a elegir Aspen en sustitución a la habitual competición prevista en Mammoth Mt. (California), que fue cancelada en su momento.

"Estoy súper contenta con esta clasificación. Después de dos días de entrenamientos con malas condiciones, ha salido el sol y el día estaba increíble. Después de haber estado compitiendo aquí la semana pasada, me he sentido muy cómoda en el 'pipe' y he tenido la oportunidad de disfrutar y hacer una ronda muy cómoda que me ha dado la segunda posición para las finales, así que el domingo a darlo todo", indicó Queralt.

Le acompañan en los tres primeros puestos, de nuevo, Chloe Kim en primera posición con 93,25 puntos y Maddie Mastro en tercera con 86,50 puntos. La final, que tendrá lugar este domingo, servirá para decidir la ganadora del Globo de Cristal en esta peculiar temporada por la crisis sanitaria.