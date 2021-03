Queralt Castellet, plata en la Copa del Mundo de Aspen

La española no se baja del podio una semana después de ser bronce mundial

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rider española Queralt Castellet se colgó este domingo la medalla de plata en la Copa del Mundo FIS halfpipe de Aspen (Colorado, Estados Unidos), tercera en la clasificación general del circuito de snowboard después de esta última prueba, gracias a una ronda de 86,00 puntos.

La de Sabadell logró su decimoquinto podio en una Copa del Mundo, la segunda mujer española con más metales por detrás de Blanca Fernández Ochoa que sumó 20. Castellet comenzó ya con un alto listón, con un complejo Bs9 con una ligera caída que, aunque le permitió completar los trucos siguientes, le otorgó una nota discreta de 32,50 puntos penalizados por la ejecución.

En la segunda ronda, la reciente bronce mundial la pasada semana también en Aspen bordó su actuación con 86,00 puntos gracias a un Backside 540 mute, Frontside 900 melon, Backside air to fakie taipan, Switch backside 540 mute y Cab 720 mute. La tercera ronda, con muchas caídas de todas las competidoras, no sacó de la plata a la española.

"Estoy muy emocionada por este resultado ya que es producto de muchísimo esfuerzo y trabajo en una temporada muy compleja. Estoy muy contenta con el progreso, de como estoy andando y de mi variedad porque en cada clasificación no he hecho ninguna ronda igual y he estado constantemente adaptándome, cambiando de rondas y evolucionando en todos los hits", confesó la catalana.

La cita en Aspen se la llevó la estadounidense Chloe Kim (90,50 puntos), mientras que cerró el podio la japonesa Sena Tomita (82,50). En la general, Kim fue primera con 200 puntos, por delante de la japonesa Mitsuki Ono (130) y Castellet (120).