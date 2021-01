Queralt Castellet, quinta en los X Games de Aspen

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La snowboarder española Queralt Castellet no ha podido revalidar el título de campeona de la modalidad de 'superpipe' de los X Games y ha terminado quinta en la prueba de la competición celebrada en Aspen (Colorado, Estados Unidos), en la que se impuso la estadounidense Chloe Kim.

La catalana, única española que ha logrado conseguir una medalla en los X Games de invierno, ha terminado quinta entre las ocho participantes en el evento, de nuevo desarrollado en formato 'jam session' en el que, durante treinta minutos, las competidoras han ido tirando una ronda detrás de otra hasta completar un total de cuatro.

Castellet ejecutó una buena primera ronda con unos Bs Air, Fs 900 y Bs 900 a ritmo de 'Mr. Brightside' de The Killers, que le posicionó segunda por detrás de la estadounidense Maddie Mastro; durante la ronda, llegó a alcanzar casi cuatro metros de altura por encima de los 6,7 metros con los que ya cuenta el 'pipe'.

Tras la segunda ronda, la también estadounidense Chloe Kim se colocó en una primera posición de la que nadie ha conseguido desbancarla. Así, Mastro terminó segunda, por delante de las japonesas Haruma Matsumoto y Kurumi Imai.

La 'rider' de Sabadell trató de ejecutar un dificilísimo 1080, que implica tres rotaciones completas de 360º, para ir a por el oro, pero no logró culminarlo con éxito. "Desafortunadamente, no he podido planchar la ronda que quería en la final. Me ha pasado un poco como en Laax, no he podido entrar el 1080, pero mantengo la esperanza de que estoy haciendo un buen trabajo", indicó Castellet.

La catalana ha empezado una nueva etapa entrenando con el estadounidense Danny Kass, dos veces plata olímpica en 'halfpipe'. "Los cambios siempre tienen algo positivo y mi objetivo sigue siendo el mismo: aprender mucho y pasar a un nuevo nivel. Estoy en una etapa de mucho trabajo, pero difícil y complicada y de adaptación a muchos cambios: nuevo programa, nuevas estrategias, nuevo entrenador y eso conlleva un tiempo de adaptación, pero estoy segurísima de que va a dar sus frutos", señaló.

Las restricciones por la pandemia de coronavirus le impidieron entrenar en Nueva Zelanda durante el verano, así como la posibilidad de que se construyera el 'pipe' en Kitzsteinhorn (Austria), habitual en sus entrenamientos durante el mes de noviembre. Las dos primeras competiciones del circuito ya se vieron canceladas a finales de 2020, así como las paradas de la Copa del Mundo en Mammoth Mt. (Estados Unidos) y Calgary (Canadá).

Castellet seguirá entrenando en Estados Unidos a la espera de si se puede celebrar el Mundial en una nueva ubicación, puesto que inicialmente tenía que haber tenido lugar en China; tras la cancelación se movió a Calgary (Canadá) y ha sido cancelado por segunda vez.