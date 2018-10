Rallys.- Sebastien Ogier correrá en 2012 con un Skoda Fabia S2000

Actualizado 25/11/2011 12:01:23 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Sébastien Ogier participará en todas las pruebas de la temporada 2012, al contrario de lo que se informaba en el comunicado del pasado miércoles sobre su fichaje por Volkswagen para 2013.

El galo sólo iba a correr algunas carreras al volante de un Skoda Fabia S2000, pero Kris Nissen, el director deportivo de Volkswagen motorsport, confirmó en declaraciones a 'Autosport' que desea que su nuevo pupilo haga la temporada completa.

Ogier está convencido de que el programa previsto le ayudará ante el reto que tendrá en 2013. "Tomar parte en la temporada 2012 me permitirá seguir en forma y conocer las pruebas que no conozco o aún no conozco bien. Además, quiero seguir con el desarrollo del Polo de principio a fin, es un desafío apasionante. Y si el equipo cree que el coche está listo, podría debutar este año", finalizó.