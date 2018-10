Ramón Cid: "Hay entre 15 y 17 opciones de medallas"

Publicado 24/07/2018 20:46:39 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director técnico de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Ramón Cid, destacó el "potencial" y la "diversidad" del equipo español presentado este martes para acudir al Campeonato de Europa de Berlín, y contabilizó "entre 15 y 17 opciones de medallas" para el equipo nacional.

"Tenemos potencial para llegar a 10 medallas, pero hay que llegar al campeonato y que no se tuerza. También importa mucho la clasificación de finalistas, que espero también que estemos en nuestra mejor versión que es quinto de Europa", afirmó en una entrevista a 'Maratón Radio'.

Cid reconoció que no siempre se cumplen los pronósticos, pero confió en llegar a los dos dígitos en los metales. "No tenemos por qué tener miedo al éxito. Yo contabilizo entre 15 y 17 opciones de medalla, normalmente no todas se cristalizan", apuntó, en una jornada en la que se conoció la amplia y prometedora expedición española de 96 atletas.

Una cifra récord para seguir la línea ascendente del atletismo español en las últimas citas, en un Europeo que se disputará del 6 al 12 de agosto. El reciente Nacional absoluto celebrado en Getafe refrendó ese gran momento de forma. "Venimos de la buena huella que ha dejado el Campeonato de España y ahora tenemos una selección muy esperanzadora. El Europeo es nuestro campeonato principal, competimos contra nuestros referentes más cercanos", afirmó.

El director técnico de la RFEA analizó por partes la selección española. "Nos hemos ido quitando complejos, la velocidad parecía estar abocada a ser un sector cenicienta. Vamos con los cuatro relevos que es un síntoma claro de la salud de la velocidad y no vamos por ir, vamos con la intención de sacar alguna medalla y de llegar a la final en los cuatro", explicó.

"Los marcones que ha habido en Getafe es para disfrutarlos pero siempre pido cautela. Hay muchísimos velocistas en el mundo, es un sector muy difícil, desde pequeños echamos carreras en el colegio a ver quién es más rápido. Ahora son las carreras de todos los europeos, y es muy difícil destacar", añadió.

Además, Cid se refirió al mediofondo y fondo. "En el 800 vamos con un equipazo. Llama la atención que no tengamos más corredores de 1500, pero hay jóvenes lesionados. Siempre estamos presentes", apuntó, explicando que "el maratón está por ver la evaluación especial" y destacó también la "diversidad" con opciones en los concursos, vallas y obstáculos.